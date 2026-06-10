Dos clubes de México se interesan por Kevin Lomónaco, ¿Por fin jugará en la Liga MX? 

Apenas iniciado el periodo de transferencias en la Liga MX, los rumores no han tardado en aparecer y uno de los nombres que más suena es el de Kevin Lomonaco, jugador de Independiente, quien se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios para varios clubes mexicanos.

El zaguero de 24 años lleva tiempo en la mira de la Liga MX y su posible llegada genera expectativa entre las aficiones, especialmente por su porte físico, solidez defensiva y proyección internacional.

Kevin Lomónaco es deseado por Tigres y Cruz Azul Instagram

Con el Apertura 2026 a la vuelta de la esquina, los equipos ya mueven sus fichas en busca de refuerzos de jerarquía.

Tigres, la opción más fuerte para fichar a Lomónaco

El jugador de Independiente ha sido objeto de deseo desde hace varios mercados de pases por clubes mexicanos. Hoy, Tigres luce como la opción más fuerte para hacerse con sus servicios.

Según reportes, Tigres ya ha iniciado conversaciones formales. El entrenador Guido Pizarro habría contactado personalmente al jugador y las gestiones entre clubes avanzan.

Los regiomontanos estarían dispuestos a invertir una buena cantidad, aunque con cautela por la elevada cláusula de rescisión cercana a los 20 millones de dólares.

Independiente estaría abierto a negociar una salida al futbol mexicano por una cifra inferior, siempre que se acerque a sus pretensiones. Lomónaco prioriza opciones europeas, pero una propuesta atractiva de Tigres podría convencerlo.

Cruz Azul se vuelve a interesar por Kevin Lomónaco

Ahora Cruz Azul se ha vuelto a interesar por él, como hace unos mercados atrás. La Máquina ya había sondeado su situación anteriormente y en este periodo ha regresado a la carga, aunque de momento solo están preguntando pretensiones económicas.

En La Noria valoran a Lomónaco como una solución a mediano plazo para fortalecer la zaga central. Buscan un defensor con presencia, buen juego aéreo y salida limpia, características que el argentino reúne.

Sin embargo, no tienen intención de pagar la cláusula completa de 20 millones y apuestan por una negociación a la baja si Independiente se muestra flexible.

De momento, las gestiones de Cruz Azul son exploratorias. Esperan evaluar la disposición del jugador y del club argentino antes de avanzar.

Saben que Lomónaco sueña con Europa, por lo que cualquier oferta debe ser muy convincente tanto económicamente como en el proyecto deportivo.

Kevin Lomónaco en un partido con Independiente Instagram

Estadísticas de Kevin Lomónaco con Independiente