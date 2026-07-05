Harry Kane se queda sin voz tras eliminar a México; estalla contra el polémico marcaje arbitral

Harry Kane llegó a la zona mixta del Estadio Ciudad de México prácticamente sin voz debido a la euforia tras la sufrida victoria 3-2 sobre la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026.

El histórico atacante, capitán de la Selección de Inglaterra, bromeó sobre su condición física, relatando que pasó los minutos posteriores al pitazo final cantando con la afición británica en las tribunas del antiguo Estadio Azteca, incluyendo un coro masivo del tema Wonderwall de la banda Oasis. Sin embargo, el tono festivo cambió drásticamente al abordar el desempeño del cuerpo arbitral.

¡No puedo ni hablar! He estado cantando y celebrando con los aficionados, y me he quedado completamente sin voz. Pero sobre el penal, yo llego al balón primero. Ha sido uno de esos días donde prácticamente todas las decisiones del árbitro fueron en nuestra contra", estalló Harry Kane ante los micrófonos.

La jugada de la polémica ocurrió al minuto 68, cuando el silbante iraní Alireza Faghani decretó una pena máxima en contra de los europeos tras una supuesta falta sobre Brian Gutiérrez, la cual fue ejecutada con éxito por Raúl Jiménez para acercar al cuadro mexicano en el marcador.

Resistencia heroica con diez hombres y el factor de la altura

El histórico goleador del Bayern Múnich reconoció el esfuerzo defensivo de sus compañeros tras la expulsión de Jarell Quansah al minuto 54, una tarjeta roja que obligó a los dirigidos por Thomas Tuchel a replegarse durante más de media hora de juego.

Respecto a los 2,240 metros de altura sobre el nivel del mar de la capital del país, una condición geográfica que preocupaba en demasía a la delegación inglesa en el Mundial 2026, el portador del gafete de los Tres Leones minimizó el impacto de la fatiga.

Aclimatación : El ariete aseguró que gracias al entrenamiento previo en la Cantera de Pumas el grupo no resintió la presión atmosférica esperada.

: El ariete aseguró que gracias al entrenamiento previo en la Cantera de Pumas el grupo no resintió la presión atmosférica esperada. Próximo rival: Con la clasificación amarrada a los cuartos de final, el conjunto de la rosa se medirá ante la Selección de Noruega.

Con la anotación de penal ante el Tri, el artillero estiró su récord como el máximo romperredes histórico de su país con 85 goles en 119 compromisos, dejando muy atrás los registros de Wayne Rooney (53) y Bobby Charlton (49). Asimismo, llegó a 14 goles en Copas del Mundo, superando la mítica marca de Gary Lineker en el balompié británico.