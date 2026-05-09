VIDEO: Aficionados del Slavia invaden el campo y agreden al portero del Sparta; el derby fue un caos

El derby de Praga no terminó en el campo… Terminó en un éxodo. Cuando el reloj marcaba el séptimo minuto del tiempo añadido en el Eden Arena, con el Slavia Praha ganando 3-2 al Sparta Praha y a segundos de proclamarse campeón de la Chance Liga, una oleada de aficionados locales saltó al terreno. Lo que siguió fue una escena que circuló en redes sociales en cuestión de minutos: el portero del Sparta, Jakub Surovčík, fue directamente agredido por los invasores, que le lanzaron cerveza al rostro. Todos los jugadores, de ambos equipos, huyeron hacia los vestidores.

Los jugadores del Sparta temieron por su seguridad y abandonaron el estadio en el autobús del equipo bajo escolta policial. El árbitro suspendió definitivamente el encuentro. La Liga Checa anunció que evaluará los hechos antes de determinar el resultado oficial del partido y las sanciones correspondientes.

El partido terminó en escenas caóticas. Faltando apenas unos minutos para el pitido final y la potencial celebración del título local, los aficionados del Slavia irrumpieron en el césped, lanzaron bengalas y atacaron a jugadores rivales. El partido, disputado como la segunda jornada del grupo de título de la Chance Liga, tenía en juego mucho más que tres puntos: una victoria del Slavia significaba el campeonato anticipado con semanas de margen sobre el resto de la tabla.

El derby 317 más violento en décadas

Este fue el enfrentamiento 317 oficial entre Slavia Praha y Sparta Praha, dos clubes que los propios protagonistas de su historia han descrito como una guerra, subrayando que el partido trasciende cualquier duelo de liga por la animosidad histórica entre ambas aficiones. La rivalidad tiene raíces de clase: el Slavia nació en el barrio universitario de Vinohrady y el Sparta en el sector obrero de Letná, y esa fractura ha alimentado décadas la confrontación en las gradas.

La jornada fue particularmente explosiva incluso antes del caos final. Medios checos reportaron incidentes en las tribunas durante el desarrollo del partido, con uso de pirotecnia desde las primeras etapas del encuentro. El derby terminó con los aficionados del Slavia en el campo, bengalas encendidas y jugadores del Sparta escapando del estadio.

La Liga Checa no ha emitido un comunicado sobre si el resultado de 3-2 será ratificado o si el partido deberá repetirse. Lo que sí está claro es que el Slavia Praha, líder de la Chance Liga 2025-26 y vigente campeón, deberá esperar para levantar su vigésimo tercer título. En el Sparta, Surovčík salió por sus propios medios pero con la fiesta ajena derramada encima.