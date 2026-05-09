¿Robo a Chivas? La polémica del VAR y el SAOT en el gol anulado a Ricardo Marín ante Tigres

En el arranque del partido de vuelta de la serie de cuartos de final entre Chivas y Tigres, el Estadio Akron explotó de emoción al minuto uno. Ricardo Marín parecía haber puesto el 1-0 parcial con un remate que encendió a la afición rojiblanca. Sin embargo, la alegría duró segundos. El árbitro Marco Antonio Ortiz, apoyado por el VAR y la tecnología SAOT (Semi-Automated Offside Technology), anuló el tanto por fuera de lugar del delantero chiva.

La Liga MX compartió el video oficial con las líneas generadas por el sistema. En la imagen se observa a Marín ligeramente adelantado respecto a uno de los defensores de Tigres.

La decisión técnica fue clara para el cuerpo arbitral: posición adelantada. Pero, el debate explotó de inmediato. Aficionados y analistas señalaron que la referencia utilizada podría no ser la correcta. Según múltiples voces, el jugador que realmente habilitaba la jugada era el lateral más pegado a la banda, no el central que aparece en la toma principal de la Liga. Esa diferencia, aseguran, habría dejado a Marín en posición legal.

La SAOT promete precisión milimétrica, eliminando la subjetividad en las líneas. Sin embargo, la perspectiva de la cámara, el momento exacto del pase y la selección del último defensor siguen generando dudas. En este caso, el fuera de lugar fue tan ajustado que incluso con tecnología de última generación el ojo humano sigue cuestionando la interpretación. ¿Fue por centímetros? ¿O por milímetros? La polémica está servida.

Para Chivas, el golpe fue doble. Anular un gol tan temprano en la serie de liguilla en la que buscaba dos goles para igualar el global y aspirar a la clasificación.

En el fútbol moderno, la tecnología llegó para traer justicia, pero también ha demostrado que la perfección absoluta es esquiva. Líneas paralelas, ángulos de cámara y el timing del pase pueden generar interpretaciones distintas. Lo que para unos es offside clarísimo, para otros es un gol legítimo que fue arrebatado.Para Chivas fue un fuerte golpe en un inicio trepidante de partido; para Tigres un momento para agradecer la suerte de un milímetro que los salvó de verse en desventaja muy pronto en el duelo que se les hubiera complicado desde el arranque.