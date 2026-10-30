Pumas visita a Puebla en busca de la Liguilla: horario y dónde ver EN VIVO 

Uno de los partidos inaugurales para la jornada 15 del futbol mexicano será el Pumas contra Puebla de este viernes en el estadio Cuauhtémoc, en un partido que pinta para ser matar o morir para los universitarios, que buscan ganar sus tres compromisos restantes para entrar a liguilla, luego de una temporada llena de altibajos en la que Esteban Solari no ha conseguido mantener la regularidad en el juego de los universitarios.

Por su parte la Franja, es quien parte como el equipo con menos posibilidades de ingresar a la fase eliminatoria pues marchan en la decimocuarta posición y acumulan siete partidos sin conocer la victoria. Mientras que, los auriazules son decimo segundos con 17 puntos, por lo que además de la obligación de sumar nueve unidades para la recta final del Apertura 2026, necesitan combinación de resultados para calificar.

¿Qué necesita Pumas para colarse a la fiesta grande?

Para conseguir la clasificación Pumas necesita ganar todos sus partidos restantes los cuales son: Puebla, América y Monterrey, si logra ganar dichos encuentros llegará a 26 unidades, lo cual no es suficiente por lo que requieren combinaciones de resultados.

Los universitarios necesitan que los rivales que están por delante de ellos no se escapen en la clasificación por lo que Monterrey, San Luis, Querétaro y Santos deben dejar puntos en el camino.

Pumas necesita combinaciones para acceder a la fase de eliminación. Mexsport

Para que los Pumas alcancen la liguilla del Apertura 2026, necesitan que Monterrey y Querétaro no sumen más de cinco puntos; ahí viene la primera esperanza para los dirigidos por Esteban Solari debido a que ambos equipos tienen un duelo por jugar, en el que deben empatar, para que los Auriazules reciban a los Rayados con el cuchillo entre los dientes en la última jornada del certamen.

Por otro lado, Pumas necesita que Santos y San Luis pierdan o empaten algunos de sus partidos y, al mismo tiempo, mejorar su diferencia de goles, la cual es de menos tres, para tener más posibilidades de clasificar.

¿Cómo y dónde ver el Pumas vs Puebla?

El encuentro entre Puebla y Pumas, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026, se disputará este viernes 30 de octubre a las 21:00 horas. y se podrá seguir a través de distintas opciones de televisión y plataformas digitales.

Televisión abierta: Azteca 7.

Televisión de paga: ESPN 2.

Streaming: Disney Plus.