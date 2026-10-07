Pumas vs Cruz Azul: Precio de boletos aumenta y la afición se enoja 

La Liga MX vuelve a encenderse este fin de semana tras el paréntesis de la Fecha FIFA. El calendario del Apertura 2026 reabre y entre los duelos de la jornada 11, un partidazo capitalino en Ciudad Universitaria: Pumas recibe a Cruz Azul.

El encuentro está programado para el domingo 11 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Auriazules y celestes se reencuentran en CU después de la Final del Clausura 2026, en la que La Máquina se coronó ante los universitarios.

Pumas hizo habitual el horario de domingo al mediodía. Mexsport

Boletos para el Pumas vs Cruz Azul aumentan considerablemente

Entrar al Olímpico Universitario para el Pumas vs Cruz Azul no será barato. En la boletera oficial, el acceso más bajo, ya con cargos, quedó en 546 pesos en Cabecera Norte.

A partir de ahí la cuenta sube rápido: Cabecera Sur, zona habitual de la visita, aparece en 620 pesos, y el Pebetero, donde se concentra la porra universitaria, en 682.

Lo más caro del inmueble son Platea y Palco: 1,736 pesos cada uno, impuestos y servicio incluidos. Frente al partido anterior en casa, ante Atlético de San Luis, el rango base subió de 350–1,150 pesos a 400–1,400 sin cargos. Con el recargo de la boletera, la diferencia entre el boleto más barato y el más caro supera los 1,200 pesos.

Ante estos altos precios, la afición no perdonó a Pumas y se molestó con este incremento, dejando comentarios negativos en redes sociales.

“Lo único que quieren es nuestro dinero. No quieren el bien del equipo”, “Hacen hasta lo imposible por acabar de matar a esta afición la cual no merecen”, “ Ojalá no vaya nadie, pinches ratas”, fueron algunos comentarios.

Precios oficiales de boletos para el Pumas vs Cruz Azul