Golpe al Toluca Femenil: Alberto Toril deja el puesto de director técnico

Alberto Toril dejó este miércoles 7 de octubre el cargo como director técnico del Toluca Femenil, apenas tres meses después de asumir el mando.

El Deportivo Toluca informó que la salida del estratega español se dio en común acuerdo y por temas personales. La institución agradeció el trabajo realizado por Toril y su cuerpo técnico durante su etapa al frente del equipo.

Toril llegó al futbol mexicano con la intención de darle continuidad al crecimiento del conjunto mexiquense y aportar experiencia en el futbol femenil. Antes de llegar a México, el técnico español estuvo al frente del Real Madrid Femenil, donde trabajó durante cuatro temporadas.

Bajo su mando, el conjunto español consiguió clasificarse para la UEFA Women’s Champions League en cada una de esas campañas y alcanzó los cuartos de final de la competición en dos ocasiones.

Durante su corto periodo al frente de las Diablas Rojas, Toril mantuvo al equipo entre los primeros lugares de su grupo.

Toluca se mantiene en zona de Liguilla

La salida de Toril ocurre cuando restan cuatro jornadas para terminar la fase regular del Apertura 2026. Toluca ocupa actualmente el tercer lugar del Grupo A con 22 puntos, por lo que mantiene posibilidades de avanzar a la Liguilla.

Durante el torneo, las Diablas Rojas consiguieron siete triunfos, un empate y dos derrotas. Los únicos tropiezos llegaron ante equipos de Nuevo León, con una goleada de 6-1 frente a Rayadas y una derrota de 7-2 contra Tigres.

A pesar de estos resultados, el conjunto escarlata se mantuvo entre los primeros lugares y cerró la etapa de Toril con una victoria sobre Pachuca en la Jornada 10. El triunfo permitió al equipo estar en la pelea por los primeros puestos del grupo antes del cambio en el banquillo.

¿Quién ocupará el lugar de Alberto Toril?

Después de la salida del técnico español, la directiva del Toluca deberá definir quién asumirá el cargo para continuar con el proyecto y, en caso de conseguir la clasificación, para la Liguilla.

El club todavía no anuncia a su reemplazo, aunque ya comienzan a sugerir nombres como posibles opciones para recuperar el banquillo de las Diablas Rojas. La institución dará a conocer al nuevo responsable del primer equipo femenil durante los próximos días.