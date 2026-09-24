Pumas enfrentará al Atlético de San Luis con cuatro bajas por fecha FIFA

Pumas recibirá este domingo al Atlético de San Luis en el Estadio Olímpico Universitario, dentro de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026, con cuatro ausencias provocadas por la fecha FIFA. Álvaro Angulo, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Robert Morales fueron convocados por sus respectivas selecciones nacionales.

El conjunto universitario no tuvo llamados a la Selección Mexicana para esta jornada internacional, pero sí tendrá que prescindir de cuatro futbolistas que reportaron con Colombia, Ecuador, Panamá y Paraguay, respectivamente.

Las ausencias representan bajas importantes para el esquema de Santiago Solari de cara al encuentro contra el conjunto potosino. Además, Carrasquilla no habría estado disponible incluso sin el parón internacional, debido a la tarjeta roja que recibió durante el partido contra Atlas de la jornada anterior.

Chino Huerta ya disputó minutos con Pumas. Adrian Macias/Mexsport

Pumas también tiene bajas por lesión

Las convocatorias internacionales se suman a los jugadores que permanecen fuera por diferentes problemas físicos. Cristian “Chicote” Calderón continúa sin disputar minutos desde que salió lesionado durante el partido de la séptima jornada contra León.

A estas ausencias se agregan las lesiones de larga duración de Sebastián Córdova y José Juan Macías, quienes ya formaban parte de la lista de jugadores que no estaban disponibles para el cuerpo técnico universitario.

Sin embargo, Solari ha recuperado elementos durante las últimas semanas. Álvaro Angulo fue uno de los futbolistas que regresaron después de su proceso de recuperación y posteriormente se incorporó nuevamente a la selección colombiana para disputar la fecha FIFA.

César “Chino” Huerta y Tony Leone también volvieron a tener participación. Ambos ingresaron de cambio contra Atlas y podrían comenzar como titulares frente al Atlético de San Luis, ante las ausencias que tendrá el equipo.

El Estadio Olímpico tendrá su último partido al mediodía. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Pumas tendrá su último partido al mediodía

El encuentro ante Atlético de San Luis también tendrá un significado particular por el horario. De los ocho partidos que Pumas disputaría como local en el Estadio Olímpico Universitario, solamente tres fueron programados para el domingo al mediodía, uno de los horarios históricos del conjunto universitario.

El compromiso frente a León estaba contemplado dentro de esos encuentros, pero fue reprogramado y finalmente no se disputó a las 12:00 horas. Por ello, el duelo de este domingo será el último partido del torneo que Pumas juegue en ese horario.

Para los cuatro encuentros restantes como local, el calendario contempla dos partidos a las 19:00 horas y otros dos a las 21:00. De esta manera, el duelo ante el conjunto potosino marcará el cierre de los compromisos universitarios al mediodía durante el Apertura 2026.