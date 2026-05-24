En el Olímpico Universitario no empieza un partido: empieza un ritual

Antes de que ruede el balón en Ciudad Universitaria , ocurre un ritual que parece más ceremonia universitaria que protocolo futbolero. Los jugadores de Pumas se forman en media cancha, levantan el brazo derecho y entonan un himno que nació mucho antes de que existieran las barras, las pantallas gigantes y las redes sociales.

La música no nació en una agencia de marketing. No fue compuesta para vender camisetas. Y tampoco apareció para animar una transmisión de televisión.

El Himno Deportivo Universitario fue creado en 1940 por estudiantes de la UNAM, en tiempos en los que el deporte se entendía como una extensión del orgullo académico. La pieza fue desarrollada por Ernesto Agapito Navas, Luis Pérez Rubio, Alfonso de Garay, Gloria Vicens, Ángel Vidal, Fernando Guadarrama e Ismael “El Tío” Valdez.

Agapito Navas fue capitán del equipo de Pumas de futbol americano y luego entrenador en jefe.

El himno nació en los patios de San Ildefonso y durante años estuvo más ligado al futbol americano universitario que al futbol profesional. Era una canción de identidad estudiantil.

Pero con el tiempo terminó convirtiéndose en una especie de juramento auriazul.

La transformación definitiva llegó décadas después, especialmente durante la era de Hugo Sánchez como entrenador. Ahí el himno dejó de ser simple protocolo universitario y se volvió liturgia de estadio. Los jugadores comenzaron a entonarlo antes del silbatazo inicial, brazo en alto, mientras el Olímpico Universitario se convertía en una mezcla extraña entre cancha, aula y ceremonia.

Ahí está la diferencia que Pumas presume frente al resto: muchos clubes tienen canciones, pero pocos tienen identidad cultural real.

Otros equipos adoptaron canciones pegajosas, pero Pumas canta un himno escrito por universitarios hace más de ocho décadas. Uno que no habla de títulos, dinero ni grandeza artificial. Habla de pertenencia.

Hoy el momento se ha convertido en una de las postales más distintivas del futbol mexicano, al momento que el Olímpico Universitario, en silencio relativo, reúne a miles de aficionados que levantan el brazo y un estadio entero que entona:

“¡Oh Universidad!

Escucha con qué ardor

Entonan hoy tus hijos

Este himno en tu honor…”

Y aunque el club acumule 15 años sin levantar un campeonato de liga, en Ciudad Universitaria hay algo que sigue intacto: esa necesidad casi arrogante de recordarle al futbol mexicano que Pumas no se siente solamente un equipo. Se siente una institución.