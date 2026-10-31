Álvaro Ortíz se frena en la tercera ronda del VidantaWorld Mexico Open

Álvaro Ortiz tendrá que apostar todo a la última ronda del VidantaWorld Mexico Open para recuperar terreno. Después de dos jornadas que lo colocaron como el mejor latinoamericano del torneo, el mexicano encontró dificultades en el campo y perdió posiciones en la clasificación.

El golfista tricolor firmó una tarjeta de 71 golpes, con tres birdies y tres bogeys, para mantenerse con nueve bajo par en el acumulado. Sin poder despegarse de los errores, pasó del empate en el puesto 11 al lugar 26, un retroceso de 15 posiciones que complicó sus aspiraciones de pelear por los primeros puestos.

“Creo que tiré las menos que pude”, reconoció Ortiz al evaluar una jornada en la que no consiguió mantener el ritmo que había mostrado durante los primeros 36 hoyos.

El mexicano admitió que el recorrido le exigió más de lo esperado, aunque también valoró la manera en que resistió para mantenerse con posibilidades de cerrar el campeonato con una buena actuación.

“Realmente fue un día muy difícil. No tuve lo mejor de tee a green y estuve en problemas todo el día. Me ganó un poco el campo, pero estoy muy orgulloso y contento con mi lucha, con mi desempeño. Creo que pudo haber sido mucho peor; me pude haber salido muy gravemente del torneo, pero todavía tengo la chance de venir a sacarme la espina y hacer un gran torneo mañana”.

Mientras Ortiz intentaba contener los daños, el puertorriqueño Rafael Campos tomó el relevo como el latinoamericano más destacado de la tercera ronda. Con una extraordinaria reacción, llegó a colocarse en el segundo puesto en solitario de manera provisional, después de alcanzar siete bajo par en sus primeros 13 hoyos.

Sin embargo, el cierre le cambió el panorama. Un bogey en el hoyo 16 y un doble bogey en el 18, donde su salida terminó en el agua, le costaron caro y lo dejaron empatado en la posición 22.

La ronda final comenzará este domingo a las 9:50 horas, con salidas en grupos de tres por los hoyos 1 y 10. El líder Andrew Novak tiene programado su último recorrido a las 11:51 horas, desde el tee del hoyo 1.