GP de México 2026: Posibles estrategias para la carrera de Fórmula 1

La firma italiana Pirelli proyecta un Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1 con múltiples posibilidades de estrategias, esperando que los pilotos ofrezcan un buen espectáculo en pista.

La gran mayoría de las ediciones de la tercera era del Gran Circo en el Autódromo Hermanos Rodríguez se han caracterizado porque los pilotos sólo realizan una detención en pits.

Una excepción ocurrió en 2023, cuando un accidente de Kevin Magnussen poco antes de llegar a la mitad del recorrido obligó al resto del grupo a hacer un segundo ingreso a la zona de abastecimiento.

Pero en esta ocasión, el proveedor de neumáticos confía en que haya diversidad en estrategias, dependiendo de las puestas a punto de los autos y las batallas que se generen en pista.

Es probable que muchos equipos opten por comenzar con el compuesto medio y cambiar al blando entre las vueltas 35 y 41, manteniéndolo hasta cruzar la bandera a cuadros”, destacó Dario Marrafuschi, director de Pirelli Motorsport.

En este escenario, la gestión de los neumáticos seguirá siendo un factor clave, a pesar de que los niveles de degradación son relativamente bajos”.

Sin embargo, Marrafuschi advierte que una estrategia alternativa de dos paradas en pits puede generar más riesgo de enfrentar un impacto negativo del tráfico.

La estrategia alternativa, de dos paradas, consistiría en empezar con el compuesto blando, seguido de un stint con el medio y un último stint de nuevo con el blando”.

Y es que los planes de trabajo de los equipos ha sido consistente en los últimos años, con gran parte de sus pilotos iniciando con el neumático medio y cerrando con el más duradero.

Factores como la repavimentación de algunas zonas de la pista y las temperaturas de pista que superaron 40 grados Centígrados en un punto del sábado han hecho que los neumáticos más suaves no sufran desgaste de forma dramática, aunque en la calificación, los pilotos necesitaron de una vuelta adicional de preparación para ponerlos a temperatura.

En cuanto al comportamiento de los neumáticos, no hemos observado una abrasión o un graining significativos en comparación con la jornada de ayer; de hecho, varias tandas largas han demostrado que los neumáticos se mantienen en muy buen estado”, indicó Marrafuschi.

De destacar que el registro de 1:16.514m de Lewis Hamilton para obtener la ‘pole position’ en México fue un segundo más lento que lo que Lando Norris realizó hace un año, siendo una de las brechas más cerradas en la nueva era técnica de la Fórmula 1.