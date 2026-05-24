Efraín Juárez sigue sin sanción pese a protesta de Cruz Azul previo a la final

Pumas llegará sin sanción sobre Efraín Juárez a la final de vuelta del Clausura 2026, pese a la protesta formal que presentó Cruz Azul ante la FMF y la Liga MX por las declaraciones realizadas por el entrenador universitario durante el día de medios previo al duelo definitivo por el título.

A unas horas de que se dispute el encuentro en el Estadio Olímpico Universitario, las fuentes consultadas señalan que Juárez no ha sido multado ni castigado, aunque el caso continúa bajo revisión y podría retomarse una vez concluida la serie entre ambos clubes.

La molestia de la directiva celeste surgió luego de que el estratega auriazul insinuara públicamente que Cruz Azul ha sido favorecido por decisiones arbitrales durante la liguilla, además de señalar que la protesta presentada tendría la intención de ejercer presión sobre el silbante encargado de la final.

No hay que olvidar: minuto 30 contra Atlas , una mano, penal y no lo marcan; no hay que olvidar el penal a Chivas ; No hay que olvidar la mano de Fernández. A mí sí me la marcan contra América ya ellos no”, declaró Efraín Juárez en el día de medios.

El entrenador de los universitarios también cuestionó que desde La Máquina existiera inconformidad por sus palabras, cuando considera que algunas decisiones arbitrales terminaron influyendo en el camino del conjunto cementero hacia la serie por el campeonato.

“Que todavía tengan la osadía de ir a quejarse, cuando ellos están aquí por esas circunstancias, se me hace impresionante. Seguramente lo hacen con la intención de condicionar al árbitro”, añadió el técnico de Pumas.

La tensión entre ambos equipos creció durante los últimos días tras las críticas emitidas desde el entorno universitario hacia la Comisión de Árbitros, especialmente por las designaciones arbitrales para la final del Clausura 2026.

Desde la interna auriazul consideran que los comentarios hechos alrededor del arbitraje buscaron colocar presión sobre el cuerpo arbitral encargado de la serie, mientras que en el entorno cementero interpretaron las declaraciones de Juárez como un intento de desacreditar el trabajo de los silbantes.

Con ese ambiente alrededor de la final, Pumas y Cruz Azul definirán este domingo al nuevo campeón de la Liga MX, luego del empate sin goles registrado en el partido de ida. El duelo comenzará a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.