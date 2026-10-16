Pumas C.U. vs. Águilas Blancas: horario y dónde ver el clásico estudiantil

Pumas C.U. y Águilas Blancas se enfrentarán este sábado 17 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario, en una nueva edición del clásico estudiantil de la Conferencia de los 14 Grandes de la ONEFA.

Mientras el conjunto de la UNAM busca consolidarse en el liderato, el representativo del Instituto Politécnico Nacional necesita ganar para mantener sus aspiraciones de llegar a la postemporada.

Los equipos llegan al encuentro con dinámicas opuestas. Los universitarios acumulan dos victorias consecutivas, mientras que los politécnicos vienen de sufrir dos derrotas al hilo, una situación que aumenta la importancia del partido para sus objetivos en la temporada.

Además de la disputa deportiva, el encuentro tendrá un componente histórico para los Pumas C.U., que utilizarán un uniforme especial en homenaje a los Cóndores de la UNAM, uno de los equipos más representativos del programa de futbol americano de la institución.

Pumas C.U. busca mantener el liderato de los 14 Grandes

El conjunto auriazul llega al clásico después de vencer a Borregos CEM y Linces UVM, resultados que le permitieron mantenerse en la primera posición de la clasificación. Su único tropiezo hasta el momento fue una derrota por 73-20 frente a los Borregos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Las Águilas Blancas, en cambio, ocupan el undécimo lugar y tienen un registro de dos triunfos y tres derrotas. Sus victorias llegaron frente a Leones Anáhuac Cancún y Aztecas UDLAP, pero posteriormente cayeron ante Linces UVM y Leones Anáhuac.

El resultado del sábado puede ser determinante para el equipo del IPN, que necesita sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en la fase final. La derrota reduciría su margen de maniobra.

Águilas Blancas necesita la victoria para mantenerse con vida. CHRISTIAN PALMA/MEXSPORT

Pumas rendirá homenaje a los Cóndores de la UNAM

El clásico también servirá para recordar a los Cóndores, equipo que formó parte de la historia del futbol americano de la Universidad Nacional Autónoma de México y que consiguió 10 títulos nacionales durante su etapa de mayor relevancia.

La institución dejó de contar con el equipo en 1998, después de una reestructuración de su programa de futbol americano. Sin embargo, su legado será reconocido mediante una indumentaria especial que recupera los colores negro y dorado característicos de los Cóndores.

El homenaje se enmarca en la proximidad del centenario del programa de futbol americano de la UNAM, que se cumplirá en 2027. La edición especial del uniforme permitirá recordar a uno de los conjuntos que marcaron la trayectoria de este deporte dentro de la universidad.

Fecha, horario y dónde ver el clásico estudiantil

El encuentro entre Pumas C.U. y Águilas Blancas se disputará este sábado 17 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario, casa del conjunto auriazul. El partido corresponde a la Conferencia de los 14 Grandes de la ONEFA y enfrenta a dos instituciones con una rivalidad histórica.

La transmisión estará disponible en televisión abierta a través de TV UNAM, así como en el sitio web de ese medio y en las plataformas de Claro Sports. El resultado será especialmente importante para las Águilas Blancas, que buscan una victoria para mantener vivas sus opciones de clasificación a la postemporada.