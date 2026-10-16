Atlas vence a Necaxa y amarga el debut del portero juvenil Javier Orantes

Javier Orantes debutó en la Primera División con el Necaxa, pero su estreno terminó con una derrota por 2-0 ante el Atlas en el Estadio Victoria, durante la jornada 12 del Apertura 2026.

El canterano de los Rayos recibió la oportunidad de Juan Máximo Reynoso, aunque no pudo evitar que su equipo perdiera en casa y permaneciera en la parte baja de la clasificación.

El portero juvenil fue elegido para ocupar la titularidad en lugar de Luis Jiménez, habitual bajo los tres postes. Orantes, formado en las fuerzas básicas del conjunto hidrocálido, tuvo así sus primeros minutos en la máxima categoría del futbol mexicano.

La oportunidad llegó en un momento complicado para el Necaxa. El equipo necesitaba sumar puntos para salir del fondo de la tabla, pero el Atlas tomó ventaja desde los primeros minutos y encontró el segundo gol cuando el encuentro estaba por terminar.

Atlas golpeó al inicio y sentenció al final

El debut de Orantes comenzó con un escenario adverso. Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Florian Monzón conectó un centro dentro del área y habilitó a Ryan Mmaee, quien empujó el balón a la red para adelantar al Atlas.

El Necaxa intentó tomar la iniciativa cuando al minuto 68 Milton Valenzuela, defensor rojinegro, fue expulsado por una dura entrada sobre Miguel Emilio Rodríguez, lo que dejó al equipo visitante con diez jugadores.

Al minuto 90, Elías Montiel cobró un tiro de esquina y envió el balón al área. Después de varios rebotes, Manuel Capasso encontró la pelota y remató hacia el segundo poste para marcar el 2-0 definitivo.

Reynoso no encuentra resultados con los Rayos

La derrota prolongó el complicado inicio de Juan Máximo Reynoso al frente del Necaxa. Desde su llegada, el técnico peruano ha disputado cuatro partidos con 12 puntos posibles y únicamente consiguió uno, gracias al empate 3-3 ante el Pachuca.

A ese resultado se sumaron las derrotas frente al Atlético de San Luis, el América y ahora el Atlas. Con nueve unidades, producto de dos victorias, tres empates y siete derrotas, los Rayos quedaron en la penúltima posición de la tabla.

El Atlas, en cambio, se colocó momentáneamente en el segundo lugar general, a la espera de que concluyera la jornada. Su siguiente compromiso será entre semana, cuando reciba al América, líder del torneo.