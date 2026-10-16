Oficial. Cruz Azul corre al 'Potro' Gutiérrez y anuncia al DT interino del equipo femenino  

En Cruz Azul de nueva cuenta se rigen por la tormenta mediática. Se toman decisiones de manera visceral como la salida de Raúl 'Potro' Gutiérrez del cargo de entrenador del equipo femenil.

Recibir un homenaje por parte del América junto con otros exfutbolistas, el pasado 10 de octubre durante los festejos del aniversario 110 de las águilas, le costó el puesto al 'Potro'.

En Cruz Azul se confirmó la salida del entrenador, en una decisión "de mutuo acuerdo". Sin embargo, desde el jueves se filtró la decisión que la directiva cocinó desde que comenzó la semana, con todo y los compromisos del 'Potro' con algunos medios de comunicación previamente pactados para entrevistas.

Raúl Gutiérrez deja un saldo de seis juegos en el Apertura 2026 de la Liga Femenil. Tres ganados y tres perdidos; siete goles a favor de sus jugadoras por seis en contra.

Arlindo Dos Santos, Adrian Chavez, Angel Reyna, Aquivaldo Mosquera, Raul Gutierrez of America legends during the 11th round match between America vs (and) Monterrey as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on October 10, 2026 in Mexico City, Mexico. Mexsport

Recurren al clásico interinato de Joaquín Moreno

Después de años de descuido y de crisis en el representativo femenil, Cruz Azul da marcha atrás a uno de sus proyectos más sólidos con la salida de Raúl Gutiérrez, quien brindó al futbol mexicano uno de los hitos más recordados, el campeonato mundial sub-17 varonil del 2011.

En el comunicado, el Cruz Azul también confirmó el relevo de interino en la dirección técnica del equipo femenil, un recurrente en casos de entrenadores despedidos.

"Ambas partes coincidieron en que el contexto actual era complejo para el desarrollo del proyecto y la mejor alternativa desde el plano deportivo y de gestión era dar paso a un interinato, el cual será encabezado inmediatamente por el profesor Joaquín Moreno".