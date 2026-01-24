Pumas aprovecha el parón de Liga MX: Duarte y Leone podrían reaparecer en la Jornada 4

El parón en la Liga MX por la actividad de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia cayó como anillo al dedo para Pumas de la UNAM, que aprovechó la pausa para avanzar en la recuperación de algunos jugadores lesionados, con la mira puesta en el próximo compromiso frente a Santos Laguna.

Dos de los futbolistas que ya entran en la recta final de su rehabilitación son el lateral español Rubén Duarte y el defensor Antonio Leone, quienes no han podido tener continuidad en el arranque del Clausura 2026, pero que podrían volver a estar disponibles para el técnico Efraín Juárez en los próximos días.

En el caso de Duarte, el español sí tuvo participación en la Jornada 1 ante Querétaro, duelo en el que fue titular; sin embargo, una molestia muscular lo obligó a salir de cambio al minuto 80, situación que lo dejó fuera de los encuentros frente a Tigres y León. Posteriormente se confirmó una lesión en el músculo sóleo, por lo que ha trabajado de manera diferenciada.

La recuperación del lateral auriazul estaba estimada en alrededor de dos semanas, por lo que su regreso podría darse a partir de la Jornada 4, siempre y cuando no exista contratiempo en su evolución física.

Por su parte, Antonio Leone, uno de los refuerzos de Pumas para este Clausura 2026, aún no ha debutado con el conjunto universitario debido a una lesión en el tendón de la corva. El zaguero también ha realizado trabajos por separado, aunque el cuerpo técnico confía en que pueda ser considerado para el duelo ante Santos Laguna.

Con este panorama, Pumas comienza a recuperar piezas clave de cara a un mes de febrero que será exigente, ya que el equipo tendrá doble competencia con la actividad tanto en Liga MX como en la Concachampions, donde la profundidad del plantel será fundamental.