¡Ya se puede conocer la nueva casa de Atlas! Se filtran imágenes del proyecto inicial

Apenas es el proyecto inicial, pero los detalles de cómo proyectan que quedará el nuevo Estadio de los Rojinegros del Atlas se filtraron en plataformas digitales.

Apenas hace unas horas, la nueva directiva del club, en compañía de las autoridades de la Universidad de Guadalajara (UdeG), aprobaron formalmente la creación del fideicomiso “Ciudad UdeG”, el plan maestro de infraestructura que contempla la construcción del nuevo estadio de futbol en la zona de Belenes, en Zapopan.

En las imágenes que se filtraron, se observa el que sería el acceso al inmueble que luce vanguardista y contemporáneo. En las tomas cenitales y al interior del inmueble, se puede observar que será un estadio semi techado, un estilo similar al Nemesio Díez de los Diablos Rojos del Toluca.

La inversión para poner en pie el nuevo estadio, según compartido por el periodista José María Garrido en sus redes sociales, sería de aproximadamente 250 millones de dólares, con una capacidad máxima de 40 mil personas.

Se espera que la construcción comience en 2027 para que la inauguración del inmueble sea en el 2030.

Aparentemente será un estadio semi techado con capacidad para 40 mil espectadores ESPECIAL

Dónde estará ubicada la nueva cada de los Zorros del Atlas

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión extraordinaria de la universidad, el nuevo estadio se ubicará en un polígono colindante con el Centro Cultural Universitario, calle 2 y los centros educativos CUCEA y CUCSH.

La estructura financiera del fideicomiso estipula que la Universidad de Guadalajara no invertirá capital propio en la edificación de la obra. Todo el costo de la infraestructura será asumido directamente por Grupo PRODI. A cambio del arrendamiento de los predios por un esquema temporal que se prevé a 99 años, la institución educativa recibirá una contraprestación anual de 18 millones de pesos, además de conservar la titularidad del 20 por ciento de los derechos del inmueble y los ingresos que este genere.