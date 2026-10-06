Nuevo estadio del Atlas: UdeG aprueba el proyecto para dejar el Estadio Jalisco

El Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara aprobó formalmente la creación del fideicomiso "Ciudad UdeG", un plan maestro de infraestructura que contempla la construcción de un nuevo estadio de futbol en la zona de Belenes, en Zapopan. El inmueble se convertirá en la futura casa de los Rojinegros del Atlas y también de los Leones Negros de la UdeG, marcando el primer paso en la planeación para abandonar paulatinamente el histórico Estadio Jalisco.

El proyecto conceptual fue impulsado de manera conjunta por Grupo PRODI—propietario mayoritario de la escuadra rojinegra— y la casa de estudios. El acuerdo institucional establece las bases patrimoniales bajo las cuales se edificaría el recinto, asegurando un modelo de negocio en el que la universidad mantendrá el control de sus terrenos.

Ubicación, aforo y esquema financiero del inmueble

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión extraordinaria de la universidad, el nuevo estadio se ubicará en un polígono colindante con el Centro Cultural Universitario, Calle 2 y los centros educativos CUCEA y CUCSH. La capacidad estimada de las tribunas se proyecta entre los 30 mil y 40 mil espectadores, diseñado con un enfoque multifuncional para albergar encuentros de la Liga MX, eventos de la Liga de Expansión, conciertos y actividades culturales masivas.

La estructura financiera del fideicomiso estipula que la Universidad de Guadalajara no invertirá capital propio en la edificación de la obra. Todo el costo de la infraestructura será asumido directamente por Grupo PRODI. A cambio del arrendamiento de los predios por un esquema temporal que se prevé a 99 años, la institución educativa recibirá una contraprestación anual de 18 millones de pesos, además de conservar la titularidad del 20 por ciento de los derechos del inmueble y los ingresos que este genere.

Obras viales y próximos pasos del proyecto

La rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, precisó que los terrenos involucrados no serán enajenados ni vendidos. Asimismo, el desarrollo del plan maestro contempla intervenciones de movilidad urbana indispensables para mitigar el impacto vehicular en el entorno norte de Zapopan, lo que implicaría la ampliación de avenidas utilizando terrenos perimetrales de los campus de la universidad.

Aunque el anuncio técnico y la presentación oficial de los planos de diseño—que correrán a cargo de la reconocida firma internacional Populous— están agendados para llevarse a cabo de manera conjunta en las instalaciones de Atlas Colomos, la directiva rojinegra y la universidad priorizarán un proceso de socialización vecinal con los habitantes de las colonias aledañas para determinar los estudios finales de viabilidad antes del arranque de las obras.