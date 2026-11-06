Puebla lanza nueva camiseta inspirada en el tradicional mole poblano

La moda de los jerseys alternativos continúa ganando terreno en el futbol mexicano y en esta ocasión Puebla se convirtió en el gran protagonista de las redes sociales. La Franja sorprendió a la afición al presentar una tercera indumentaria con uno de los diseños más peculiares de la temporada, tomando como eje de inspiración el icónico mole poblano.

El lanzamiento oficial se realizó este viernes a mediodía a través de los canales digitales del conjunto camotero, generando una rápida reacción entre los aficionados. La propuesta busca rendir un homenaje directo a la riqueza culinaria del estado, destacando uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana a nivel internacional.

Confeccionada por la marca deportiva Pirma, la prenda destaca por una arriesgada combinación cromática de tres tonos distintos: blanco, azul y café. Es justamente el color café, característico del tradicional mole, el que abarca la mayor parte de la superficie de la camiseta para darle esa identidad única al uniforme.

La estructura visual conserva los elementos identitarios de la institución al integrar la clásica franja diagonal cruzando el pecho desde el hombro en color blanco. Este contraste entre el tono tradicional y la nueva paleta de colores logra equilibrar la esencia histórica del equipo con un concepto moderno enfocado en la cultura regional.

A través de sus plataformas oficiales, el Puebla acompañó el anuncio con un mensaje que celebra la unión entre la cocina local y la pasión deportiva. “Ingredientes que funcionan por sí solos pero en conjunto forman patrimonio, identidad y sabor”, destacó el club para explicar el concepto detrás de esta vestimenta alternativa.

Esta iniciativa se suma a la constante búsqueda de los equipos de la Liga MX por conectar con su comunidad a través de símbolos representativos de sus ciudades. Con este modelo, La Franja apuesta por llevar la herencia cultural de Puebla directamente a la cancha de juego en los próximos compromisos del torneo.

El nuevo uniforme alternativo ya forma parte de la colección oficial del equipo para el torneo actual y apunta a estrenarlo en la última fecha del torneo pues para esta Jornada 17 está contemplado que utilicen su tradicional camiseta blanca con franja azul.