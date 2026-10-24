PSG iría por Gilberto Mora en enero: el refuerzo que pide Luis Enrique tras perder a Kvaratskhelia

Conforme se acerca el mercado de fichajes de invierno, los rumores sobre el futuro de Gilberto Mora se intensifican de manera notable. Ahora ha aparecido un nuevo nombre de peso en la carrera por sus servicios: el Paris Saint-Germain.

El bicampeón de la Champions League se suma a la lista de interesados y eleva aún más el perfil del mexicano, justo cuando el club francés busca reforzar su ataque ante una baja sensible en el sector ofensivo.

Gilberto Mora volvió a los entrenamientos y ya portó los botines de Lionel Messi Foto tomada de Instagram xolos

PSG quiere fichar a Gilberto Mora tras la lesión de Kvaratskhelia: el plan de Luis Enrique

De acuerdo con lo reportado por el periodista especializado en fichajes Ekrem Konur, el Paris Saint-Germain estaría interesado en fichar a Gilberto Mora.

Tras la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió Khvicha Kvaratskhelia en el partido de Champions League ante el Barcelona, el conjunto parisino ha intensificado la búsqueda de refuerzos ofensivos, y el mexicano figura entre los jugadores que están considerando.

La baja del georgiano, que será operado y podría perderse buena parte de la temporada, obliga a Luis Enrique a buscar alternativas que le den variantes en el ataque y el mediocampo.

En ese contexto, Mora aparece como una opción atractiva por su perfil creativo, su juventud y su capacidad para aportar desequilibrio, algo que el técnico español valora en jugadores con proyección inmediata y a futuro.

El PSG contemplaría entrar en la puja durante el mercado de invierno de enero de 2027, una vez que el jugador ya es elegible para un traspaso internacional.

¿Qué clubes de Europa se interesan por fichar a Gilberto Mora?

Más allá del Paris Saint-Germain y el Liverpool, varios clubes europeos han sido vinculados con Gilberto Mora en las últimas semanas y meses.

Real Madrid, Arsenal y Borussia Dortmund han aparecido de forma recurrente en reportes como equipos que siguen de cerca al mexicano, considerándolo uno de los mejores prospectos jóvenes del continente.

También se han mencionado al Bayern Múnich, el FC Barcelona, el AC Milan y, en menor medida, otros conjuntos de la Premier League y la Bundesliga.

Hasta el momento, sin embargo, no se ha confirmado ninguna oferta formal cerrada ni negociaciones avanzadas con el Club Tijuana, cuyo contrato con Mora se extiende hasta 2029.