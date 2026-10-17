PSG gana de último minuto antes de medirse al Barcelona en Champions

Con goles sobre la hora tras el ingreso de Ousmane Dembélé, PSG derrotó de manera agónica al Racing de Estrasburgo (1-3) y tomó el liderato de manera provisional antes de recibir al Barcelona en la Jornada 3 de la Champions League.

En el estadio de la Meinau, los hombres del entrenador español Luis Enrique tenían la oportunidad de confirmar su regreso en el campeonato tras un inicio de temporada tambaleante.

Con su triunfo el PSG es líder provisional de la Ligue 1 con 14 puntos, los mismo que el Lille, que empató en casa ante el Brest (1-1).

Mónaco, también con 14, podría recuperar la primera plaza en caso de puntuar el domingo frente al Lorient. Una unidad menos tiene el Rennes, que visita al París FC.

Profundamente renovado en su once y sin la intensidad del miércoles en Manchester, los parisinos lograron encadenar un cuarto triunfo consecutivo en Ligue 1 cuando todo parecía muy mal encaminado.

Tras entrar a la hora de juego (63'), Ousmane Dembélé volvió a meter al PSG en la pelea por el campeonato, cobrando plena confianza antes del choque europeo del martes contra el Barça en el Parque de los Príncipes.

El Mosquito firmó una asistencia, un gol (tras fallar un penalti) y dio un pase que generó otro tanto.

Como contra Le Mans el pasado fin de semana (victoria 3-1), Luis Enrique hizo una amplia rotación de su plantilla, confirmando que casi puede contar con equipo para el campeonato y otro para la Champions.

Pero incluso con el lujo de disponer de profundidad de banquillo, el PSG estuvo mucho menos brillante, salvo en algunas acciones peligrosas al inicio del partido: Maghnes Akliouche cruzó demasiado su disparo (9') y el cabezazo de Ferran Torres salió desviado (11').

"Cada vez, tenemos un plan a corto, medio y largo plazo", dijo el técnico el viernes ante la prensa. El DT alineó una línea defensiva totalmente renovada con Warren Zaïre-Emery, Illia Zabarnyi, Lucas Hernández y Lucas Digne.

BFG