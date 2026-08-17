La promesa de Santi Sandoval en Chivas: "No puedo irme sin ser campeón"

Santiago Sandoval es una de las revelaciones de Chivas en el último año. El canterano rojiblanco ha destacado mucho, incluso ya fue campeón en el Premundial Sub-20, siendo uno de los jugadores más importantes.

En una entrevista con ESPN, Santiago Sandoval, dejó clara su postura respecto a su futuro. Ante el creciente interés que genera su nivel y las posibles miradas desde Europa, el atacante rojiblanco aseguró que su prioridad absoluta es conquistar un título con el Rebaño Sagrado antes de contemplar cualquier salida.

Yo quiero ser campeón en Chivas, yo no puedo irme de aquí sin ser campeón. Mi primer objetivo y el más claro es ese. Te dan ganas de vivirlo y para eso estamos trabajando”, declaró.

Santiago Sandoval sufrió una fractura espiroidea de falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha. SNM

El jugador enfatizó que escuchar a leyendas del club hablar sobre lo que significa levantar un campeonato con la institución solo ha reforzado su determinación.

Mucha gente, como Chapo el Cone, que fueron los que le ha tocado ser campeón aquí con Chivas te describen más o menos lo que es y de verdad te dan ganas de de querer vivirlo y para eso estamos trabajando”, mencionó.

El delantero, que ha venido demostrando un crecimiento meteórico tanto en la Liga MX como en competencias internacionales, subrayó que no se deja distraer por el ruido externo.

Ojalá se me pueda dar y no quiero no más ir a Europa a pasearme, quiero poder llegar a poder consolidarme allá y estar un buen rato”, finalizó.

Después del Premundial Sub-20, Sandoval ha elevado su nombre

Estas palabras de Sandoval llegan en un momento en el que su prestigio ha crecido notablemente tras su destacada actuación en el Premundial Sub-20 de Concacaf, torneo en el que México se coronó campeón.

El canterano del Guadalajara fue una pieza fundamental del equipo, aportando goles, asistencias y experiencia de Primera División que resultaron clave para obtener el boleto al Mundial de la categoría y a los Juegos Olímpicos.

Su rendimiento en aquel certamen continental, donde superó incluso una lesión en la mano para regresar y contribuir de manera decisiva, consolidó su proyección como una de las grandes promesas del futbol mexicano.