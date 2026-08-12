Chivas rescata el orgullo en Leagues Cup y vence a Seattle con remontada

Chivas ya estaba eliminado de la Leagues Cup, pero todavía tenía una cuenta pendiente. Después de un empate ante LAFC que terminó en derrota en penales y un tropiezo frente a FC Dallas, el Guadalajara necesitaba al menos una noche que no terminara con la sensación de haber dejado pasar otra oportunidad. La encontró ante Seattle Sounders, al que remontó para despedirse del torneo con una victoria de 2-1.

El resultado no cambia el destino del Guadalajara en la competencia. Tampoco borra los problemas que lo dejaron fuera antes de disputar este último encuentro. Pero sí modifica la manera en la que termina su recorrido. Chivas se levantó después de comenzar abajo en el marcador y encontró en sus jóvenes la respuesta para darle la vuelta al partido.

Seattle golpeó primero

Al minuto 12, Gallatin Sandnes apareció dentro del área para empujar la pelota y poner el 1-0. Chivas había comenzado con dificultades y volvió a encontrarse con el escenario que ya había vivido durante buena parte de su participación en la Leagues Cup que es generar aproximaciones sin conseguir convertirlas.

El equipo rojiblanco tardó en encontrar una respuesta. La lesión de Bryan González obligó a modificar el plan antes de la media hora. El Cotorro pidió su cambio al 22' y cinco minutos después ingresó Hugo Camberos, una modificación que terminó dándole otra velocidad al ataque.

Camberos fue una de las primeras señales de reacción. Al 29', recibió por la banda izquierda y sacó un disparo que terminó en las manos del guardameta de Seattle. Chivas comenzó a instalarse más cerca del área rival y cerró el primer tiempo con una sensación distinta a la de los primeros minutos.

La recompensa llegó en el segundo tiempo

Al 60', Luis Gabriel Rey apareció dentro del área y sacó un zurdazo para vencer al arquero de Seattle. El disparo tenía apenas 13 por ciento de probabilidad de convertirse en gol según , pero terminó en el fondo de la portería. El 1-1 cambió el partido y devolvió al Guadalajara la posibilidad de despedirse con algo más que una derrota.

Cuatro minutos después, Chivas creyó haber completado la remontada. Ricardo Marín mandó la pelota a las redes, pero la celebración duró poco.

El gol fue anulado por fuera de lugar.

La respuesta de Gabriel Milito desde la banca llegó al 69'. Santiago Sandoval, Daniel Castañeda y la Hormiga González ingresaron por Carrillo, Roberto Alvarado y Ricardo Marín. Sandoval necesitó apenas una jugada para justificar el cambio.

Al 71', en su primera pelota del partido, Santi Sandoval apareció para marcar el 2-1. El atacante recibió un centro de Luis Romo y conectó de cabeza desde el centro del área para mandar la pelota al fondo.

Chivas había pasado de estar abajo a tener el partido en sus manos.

La remontada también tuvo un significado particular por los jugadores que participaron en ella. El Guadalajara había llegado a esta Leagues Cup después de una temporada en la que cinco de sus futbolistas formaron parte de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de 2026: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Armando González y Roberto Alvarado.

Sin embargo, el torneo no resultó como esperaba.

Ante LAFC, Chivas empató 1-1 con gol de Roberto Alvarado y posteriormente perdió en penales. Después cayó 0-1 frente a FC Dallas. Con esos resultados, llegó a Seattle sin posibilidades de avanzar y con la necesidad de ganar para evitar terminar la competencia sin una victoria en los 90 minutos.

El Guadalajara termina su participación con una victoria que sirve como cierre, aunque no como solución. La eliminación ya estaba escrita antes del silbatazo inicial. Lo que estaba en juego era otra cosa: la posibilidad de que el último recuerdo de Chivas en esta Leagues Cup no fuera una derrota.