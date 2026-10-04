¿Problemas entre Mbappé y Mourinho? El francés vuelve a la polémica por este VIDEO

Lo que en otro contexto habría pasado por un gesto cotidiano, hoy se ha convertido en un nuevo episodio entre Kylian Mbappé y José Mourinho.

Este domingo, el delantero francés publicó en sus historias de Instagram un vídeo en el que aparece en una bicicleta, con casco y sonriendo a cámara, mientras se recupera fuera de Valdebebas de una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda sufrida con Francia.

Antes había mostrado trabajo en cinta. Nada extraordinario en una recuperación… hasta que la imagen chocó con el criterio que su entrenador había fijado hace apenas diez días.

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Mourinho y la petición de no usar bicicletas

El 25 de septiembre, en el podcast Bet It Drive Show, Mourinho no citó a Mbappé, pero dejó una regla de oficio muy clara, un jugador profesional no puede usar una bicicleta.

Eres futbolista las 24 horas del día. Por desgracia, un futbolista no puede esquiar ni montar en bicicleta. Si lo hace, y hay quien lo hace a escondidas del club… El contrato no me importa. Me importa cómo enfoca su trabajo”, enfatizó.

El riesgo, según el técnico, no es teórico: “Si te caes de la bicicleta, quizá te pierdas tres partidos o, todavía peor, puedes romperte una pierna o sufrir una contusión que te impida rendir al máximo nivel”.

Tras esas palabras y la historia de Mbappé, en España ya se augura un nuevo pulso. Medios hablan de desobediencia, de desafío y de un gesto que “la vuelve a liar”.

Nadie ha confirmado una sanción ni un choque interno; el propio vídeo no aclara siquiera si el paseo es anterior o posterior a la lesión.

Pero el relato que circula en el entorno blanco es otro: el delantero estrella, en plena recuperación, ha puesto en circulación la imagen que su entrenador había vetado. Y en Madrid, eso basta para alimentar la sospecha de rebeldía.