Probada de la fiebre mundialista que habrá en México

Guadalajara y Monterrey serán escenario de una probada del ambiente mundialista que se vivirá en México rumbo a la Copa del Mundo 2026, cuando reciban los partidos del repechaje internacional que otorgará boletos al torneo.

Dos lugares para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá se definirán en una repesca internacional con formato distinto y con un único anfitrión: México, que se prepara para albergar uno de los momentos clave del camino a la justa.

Las semifinales, repartidas entre Guadalajara y Monterrey, enfrentarán a Bolivia vs Surinam y Nueva Caledonia vs Jamaica, en duelos que marcarán el inicio de esta fase decisiva rumbo al torneo más importante del futbol.

Los ganadores de estos encuentros avanzarán a las finales del repechaje, donde se medirán ante selecciones que ya esperan rival: Irak y República Democrática del Congo, equipos que lograron su lugar gracias a su posición en el ranking de la FIFA.

El Grupo I, ya conformado por Francia, Senegal y Noruega, aguarda al vencedor que surja de esta repesca, mientras que el Grupo K, con Portugal, Colombia y Uzbekistán, también quedará completo con uno de los equipos provenientes de esta fase.

La historia reciente podría inclinar la balanza para algunas selecciones. Bolivia, por ejemplo, llega con impulso tras lograr victorias consecutivas en las eliminatorias de la Conmebol, firmando su mejor posición desde Estados Unidos 1994, cuando alcanzó el séptimo lugar.

Por su parte, Nueva Caledonia sorprendió con un triunfo de 1-0 sobre Brasil en su último compromiso, resultado que le permitió mantener vivas sus aspiraciones internacionales y colocarse nuevamente en el radar.

Jamaica, una de las selecciones con mayor proyección en la zona, también llega en buen momento tras una victoria 3-0 ante Trinidad y Tobago en un amistoso reciente, mostrando solidez y argumentos para competir por el boleto.

Más allá de los resultados, estos partidos representan una antesala del Mundial 2026, en donde México no solo será sede, sino también protagonista en la organización de eventos de alto nivel.

La realización de estos encuentros en territorio nacional permitirá medir la capacidad logística, operativa y de seguridad, además de encender el entusiasmo de la afición de cara a la máxima fiesta del futbol.