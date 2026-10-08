“Un privilegio”, reacciona Osmar Olvera a nominación de Atleta del Año

Osmar Olvera, actual referente de los clavados en México y el mundo, consideró que es algo increíble y un privilegio el que su nombre figure dentro de los nominados a Atleta del Año por World Aquatics.

“Bien, contento, obviamente. Es algo padre estar nominado por World Aquatics a Mejor Clavadista del Año, un privilegio, eso habla de que fue un gran año, feliz”, mencionó en entrevista para Excélsior Digital.

Osmar Olvera destacó que cerró en gran forma el 2026, con sus tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo Mexsport

No solo se disputará una batalla en la fosa, sino también fuera de ella, deportivamente hablando. Tanto el originario de la Ciudad de México como Randal Willars están en la terna, junto a los clavadistas chinos Jiuyuan Zen, Zongyuan Wang y Yuming Bai.

“Tanto para mí, como para Randal es sumamente importante y habla de que estamos haciendo bien las cosas. Contento de que tanto él y yo estemos nominados y ojalá que ganemos”, destacó el clavadista, que desde muy pequeño se inclinó por este deporte.

Osmar Olvera tenía un sueño por cumplir y lo hizo al conseguir tres oros (trampolín 1 y 3 metros individual, trampolín 3 metros sincronizados con Juan Celaya) en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Lo cerré de gran forma con Centroamericanos, ganando tres oros de los tres posibles. Las Copas del mundo bien, en la Super final. Obviamente siempre se puede hacer un poco mejor. Fue un buen año, con cosas por mejorar, detalles que se pueden seguir trabajando y que siempre la idea es seguir mejorando cada día más, en cada competencia, pero creo que es un buen año, en donde cumplí el sueño de tener esas medallas Centroamericanas”, declaró.

OSMAR OLVERA BUSCA LA EXCELENCIA

Osmar Olvera no se detiene, aspira a más, por lo que la excelencia y la perfección van de la mano, y es algo que tratan de realizar en cada competencia en la que asistan.

“Es un deporte en el que se busca la excelencia, la perfección, podría aparecer imposible, pero creo que con trabajo se puede. Son detalles, cuestiones técnicas de los clavados, que junto con Ma Jin se está trabajando, se platica y eso es lo que siempre buscamos, el mejorar.

Osmar Olvera y Ma Jin buscan la excelencia en cada clavado que realizan Mexsport

Cada competencia, Ma Jin quiere que todos mis clavados sean de diez, yo también, así que hay mucho trabajo que se tiene que hacer. Al final, lo ideal, estar peleando las medallas, estar peleando con los clavadistas chinos y creo que ese es el objetivo siempre”, afirmó el clavadista que participó a los 12 años en sus primeras Series Mundiales.

OSMAR OLVERA, AMIGO DE LA PRESIÓN

La presión no es ajena, una acompañante que se ha convertido en algo especial, la disfruta y le gusta. Además, subraya que nadie se presiona más que él mismo.

“Llevo muchos años con mi psicóloga Laura desde antes del 2020, así que ha sido un trabajo de muchos años, aprender a lidiar con la presión, las expectativas, con todo lo que hay externo a mí, me he hecho amigo de la presión, hasta cierto punto me gusta y también no hay nadie que me presione que yo mismo.

Tengo muchos sueños por cumplir, tengo muchas metas que todavía quiero alcanzar y creo que es parte del camino. Si lo he sabido llevar, tengo que seguir trabajando para que en cada momento estar preparado. Esa presión nos gusta, la hora de la competencia, ese nervio, esa sensación hace que uno esté alerta y que siempre esté buscando hacerlo bien”, finalizó.

LO QUE VIENE PARA OSMAR OLVERA EN 2027

3 fechas de Copa del Mundo (Canadá, Guadalajara, Beijing-Super final).

Selectivo nacional.

Campeonato del Mundo, donde hay plazas olímpicas tanto en individual como en sincronizado.