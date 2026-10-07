Osmar Olvera y Randal Willars, nominados a Atleta del Año

De México para el mundo. Los clavadistas Osmar Olvera y Randal Willars sostendrán otra batalla con los chinos, pero en esta ocasión será en votaciones, debido a que fueron nominados a Atleta del Año en la rama varonil de World Aquatics.

Osmar Olvera y Randal Willars figuran entre los cinco nominados tras los buenos resultados en 2026, los tres restantes son de China, como Jiuyuan Zheng, Zongyuan Wang y Yuming Bai.

Los aficionados podrán apoyar a los mexicanos. En la publicación de World Aquatics en redes sociales, se indicó que las votaciones se cierran en 48 horas y será en la misma red social.

¿POR QUÉ LOS MEXICANOS FUERON NOMINADOS A ATLETA DEL AÑO 2026?

Osmar Olvera y Randal Willars ganaron la medalla de plata por equipos mixtos en la Superfinal de la Copa del Mundo.

Osmar Olvera ganó la medalla de plata en trampolín sincronizado varonil de 3 metros, así como el bronce en individual.

Osmar Olvera ganó plata en 3 y 10 metros sincronizados.

Osmar Olvera ganó oro en 3 metros individual, 1 metro individual y 3 metros sincronizados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Osmar Olvera ganó plata en 3 metros sincronizados de la Copa del Mundo en Canadá, así como subcampeón en equipo en 3 y 10 metros.

Randal Willars ganó plata en la plataforma individual de 10 metros y bronce en la plataforma sincronizada de 10 metros. Asimismo, plata en equipo mixto en 3 y 10 metros en la Super Final.

Randal Willars obtuvo oro en plataforma de 10 metros individual y sincronizada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Randal Willars consiguió plata en 10 metros sincronizados varonil, además de ser subcampeón en equipo mixto en 3 y 10 metros en la Copa del Mundo en Canadá.

Actualmente, Osmar Olvera es el vigente campeón mundial y doble medallista olímpico.