Alexander Zverev llega a 50 triunfos y se mete en cuartos del US Open

Alexander Zverev llegó al US Open con una cuenta pendiente. El alemán todavía no había encontrado en Nueva York el tenis que lo convirtió en campeón de Roland Garros, pero en la segunda semana del último Grand Slam del año las señales empiezan a ser distintas.

El número uno del torneo derrotó a Luciano Darderi por 6-2, 6-2 y 7-6(3) en la cancha Arthur Ashe y se convirtió en el último jugador en completar el cuadro de cuartos de final. Más importante todavía, consiguió su triunfo número 50 de la temporada, una cifra que ningún otro tenista ha alcanzado hasta este momento en 2026.

Después de necesitar cinco sets en sus dos primeros partidos del torneo, Zverev ha ganado sus dos encuentros siguientes sin ceder un parcial. Su nivel también ha ido en ascenso y ante Darderi ofreció una de sus actuaciones más convincentes en Nueva York.

El italiano, cabeza de serie número 21, conocía perfectamente la dificultad de enfrentar al alemán. Apenas unos meses atrás había protagonizado una de las grandes sorpresas de la temporada al eliminar a Zverev en Roma, después de salvar cuatro puntos para partido.

Alexander Zverev busca su segundo Grand Slam. AFP

¿Por qué la historia fue diferente?

Zverev tomó el control desde el comienzo, castigó el segundo servicio de Darderi y construyó una ventaja que le permitió disputar el encuentro con mucha mayor tranquilidad. El italiano reaccionó en el tercer set y llevó el parcial hasta el desempate, pero el alemán volvió a imponer condiciones para cerrar el partido.

Sentí que mi nivel fue muy consistente”, explicó Zverev después del encuentro.

El campeón de Roland Garros reconoció que Darderi elevó considerablemente su nivel en el tercer set.

Empezó a jugar increíblemente bien. Creo que pocas veces he visto a alguien golpear la pelota tan fuerte y de manera tan constante durante un set completo”, señaló. Zverev hace historia en una temporada que todavía puede ser especial

El triunfo tiene un significado mayor para Zverev. Con 50 victorias en 2026, el alemán se convirtió en el primer tenista en alcanzar esa cifra esta temporada y mantiene abierta la posibilidad de cerrar el año con dos títulos de Grand Slam.

Además, consiguió algo que nunca antes había logrado en su carrera: alcanzar los cuartos de final de los cuatro Grand Slam en una misma temporada.

El alemán, ganador de 25 títulos del circuito ATP, tendrá ahora un desafío ante Botic van de Zandschulp, con un lugar en las semifinales del US Open en juego.