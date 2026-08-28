Pellegrini aclara la ausencia de Álvaro Fidalgo con Betis: “No estaba al cien por ciento”

La falta de minutos de Álvaro Fidalgo con el Real Betis ya tiene explicación. Manuel Pellegrini, director técnico del conjunto sevillano, reveló que el mediocampista mexicano no ha podido jugar debido a una molestia en la rodilla que todavía no le permite estar al cien por ciento.

En conferencia de prensa previo al partido de la tercera jornada de LaLiga, en el que el Betis visitará al Levante este sábado en el Estadio Ciutat de Valencia, Pellegrini habló sobre la situación del exjugador del América.

El técnico chileno aseguró que Fidalgo ya realiza trabajo con el equipo e incluso puede golpear el balón, pero todavía no estaba completamente recuperado, por lo que decidieron no apresurar su regreso.

No ha tenido minutos porque la semana pasada no estaba al cien por ciento de su rodilla. Ya podía hacer trabajo, podía pegarle al balón, pero no estaba al cien recuperado. A lo mejor el haberlo apurado le hacía después retardar su recuperación total, así que lo vamos a llevar con cuidado, yo creo que ya esta semana debe estar disponible”, explicó Pellegrini.

Fidalgo todavía no juega con Betis tras el Mundial

Desde su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Álvaro Fidalgo no ha disputado un solo minuto con el Real Betis.

El mexicano se perdió los dos primeros partidos de LaLiga, en los que el conjunto verdiblanco consiguió sendas victorias, situación que había generado dudas sobre su papel dentro del equipo.

Incluso comenzaron a surgir versiones que apuntaban a que Fidalgo no estaría entre los principales planes del cuerpo técnico y la directiva del Betis. También se especuló con un posible traspaso al Getafe.

Sin embargo, las declaraciones de Pellegrini modifican el panorama. El entrenador dejó claro que la ausencia del mediocampista responde a su estado físico y a la intención de evitar una recaída que pueda retrasar todavía más su recuperación.

¿Álvaro Fidalgo participará ante Levante?

Aunque Pellegrini señaló que Fidalgo podría estar disponible esta semana, todavía habrá que esperar para conocer si el mexicano recibe el alta definitiva y si es considerado para tener sus primeros minutos para enfrentar al Levante.

El duelo podría representar una oportunidad para que el mediocampista finalmente debute en la presente temporada con el Betis después del Mundial 2026.

Por ahora, el mensaje de Pellegrini es claro: Fidalgo no está descartado por motivos deportivos, sino que el club ha preferido llevar con cautela su recuperación.