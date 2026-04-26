Esteban Andrada, ex de Rayados, propina brutal puñetazo en España; ¡caos y expulsiones!

El guardameta argentino Esteban Andrada, recordado por su paso con los Rayados de Monterrey, vivió una tarde de furia en el futbol español. Durante el cierre del derbi entre el Real Zaragoza y el SD Huesca, el 'Sabandija' protagonizó un violento altercado que terminó en una batalla campal y múltiples expulsiones.

¿Qué pasó con Esteban Andrada?

En el tiempo agregado, con el marcador en contra para el Zaragoza, la tensión explotó. Tras recibir la tarjeta roja por una acción previa, Andrada perdió los estribos y se lanzó directamente contra el defensor rival Jorge Pulido. Sin mediar palabra, el arquero le propinó un brutal puñetazo en el rostro, lo que desató el caos inmediato en el césped del Alcoraz.

La agresión no quedó ahí. Los jugadores de ambos bandos se enfrascaron en empujones y golpes; incluso, el portero del Huesca, Dani Jiménez, también vio la cartulina roja tras responder a la agresión física contra el argentino.

Dura sanción en puerta

El ex de la Liga MX enfrenta ahora un panorama sombrío. Según el reglamento disciplinario de la RFEF, una agresión directa de este tipo podría costarle una suspensión de varios partidos, cifra que podría aumentar considerablemente si el acta arbitral reporta lesiones en Pulido.

Este episodio marca una de las manchas más graves en la carrera de Andrada, quien llegó a España buscando estabilidad y ahora se encuentra en el ojo del huracán por su falta de disciplina.