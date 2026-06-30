Prensa de Ecuador llora la eliminación del Mundial: "No va a haber día feriado"

En la previa, el partido entre México y Ecuador se calentó al máximo. La prensa ecuatoriana cargó tintas contra el local, señalando la presión del Estadio Ciudad de México, posibles “ayuditas” arbitrales y el ambiente hostil,

Se habló de revancha histórica y de un duelo de alto voltaje, con llamados a la garra sudamericana. Sin embargo, en la cancha solamente hubo un equipo: México.

Jugadores de Ecuador, tristes tras perder ante México REUTERS

Con goles tempranos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, El Tri dominó de principio a fin, rompió una sequía de 40 años sin victorias en fases eliminatorias de Mundial y eliminó a Ecuador por 2-0.

Reacciones de la prensa de Ecuador tras la eliminación del Mundial

La prensa ecuatoriana recibió el golpe con profunda decepción y autocrítica. Medios como El Universo y otros destacados lamentaron que un equipo que había mostrado destellos en la fase de grupos, incluyendo una remontada ante Alemania, se derrumbara ante la intensidad mexicana.

Incluso, lo tomó con un poco de humor, ya que en una publicación escribieron: “Nos eliminaron del Mundial y mañana tampoco hay día feriado”.

Se habló de “noche amarga” y de una eliminación que duele por las expectativas generadas, destacando la superioridad clara del rival en velocidad, presión y definición.

Varios analistas fueron duros con el planteamiento y la ejecución. Se criticó la falta de reacción tras los goles tempraneros, la incapacidad para generar peligro claro y un rendimiento por debajo de lo mostrado en el torneo.

Frases como “México nos pasó por encima” o “La Tri no apareció” reflejaron un tono de frustración y reconocimiento de la superioridad local, sin buscar excusas fáciles en el arbitraje o el ambiente.

En redes y columnas de opinión, el sentimiento general fue de dolor mezclado con respeto al ganador. Se reconoció que México jugó con garra y efectividad, rompiendo mitos sobre su desempeño en eliminatorias, mientras Ecuador dejó una imagen opaca.

Los técnicos de México y Ecuador REUTERS

¿Por qué se generó conflicto entre México y Ecuador?

La previa fue intensa y cargada de declaraciones fuertes desde Ecuador. Medios y periodistas expresaron preocupación por enfrentar a México como local, prefiriendo incluso a Inglaterra por temor a las “ventajas” del anfitrión, el arbitraje y la presión del Azteca.

Se minimizó en parte al Tri mexicano, señalando su falta de estrellas y la supuesta pesadez de jugar en casa. Este calentamiento respondía a la rivalidad histórica, el cruce de alto riesgo en dieciseisavos y el deseo de motivar a La Tri.

La narrativa defensiva buscaba blindar al equipo ante posibles factores externos, mientras se confiaba en la capacidad de dar la sorpresa. Al final, la realidad en el campo contrastó fuertemente con las expectativas generadas en la antesala