Del hospital al Super Bowl: La victoria de Terrell Williams contra el cáncer antes de la gran final

Terrell Williams, coordinador defensivo de los New England Patriots, descendió del avión que llevó al equipo a California y, para algunos su presencia pasó desapercibida ante la presencia de Drake Maye y otros jugadores, pero para los verdaderos fanáticos y personas que siguen la NFL constantemente, verlo con su equipo de nuevo fue una exhibición de resistencia ante el cáncer.

Williams llegó a San Francisco luego de ganar el partido más importante de su vida. Tras meses de lucha, el entrenador fue declarado libre de cáncer luego de enfrentar un diagnóstico de cáncer de próstata que cambió su rutina, pero no su espíritu ni su compromiso con el equipo.

La noticia fue confirmada por el propio equipo a NFL Media a finales de enero. Williams, de 51 años, recibió el diagnóstico en septiembre, poco después de la derrota de los Patriots ante Las Vegas Raiders en la Semana 1 de la temporada.

A partir de ese momento, decidió alejarse parcialmente de sus funciones para someterse al tratamiento médico necesario, aunque nunca se desconectó del todo manteniendo parte de sus responsabilidades, por lo cual, el éxito defensivo también se le debe en parte a él.

Pese a no estar presente cada domingo en la banda, Williams siguió involucrado con el plantel, asistiendo a reuniones y manteniendo contacto constante con los jugadores y el cuerpo técnico. Su ausencia coincidió con una de las temporadas más sorprendentes de New England llegando hasta el Super Bowl LX.

Durante su tratamiento, el coach de linebackers Zak Kuhr asumió el rol de principal encargado de las jugadas defensivas, liderando una unidad que terminó segunda en puntos permitidos y tercera en yardas concedidas, según datos de NFL Media. Fue la primera vez desde 2018 —año de su último título— que los Patriots finalizaron en el top cinco en ambos rubros.

De la lucha contra el cáncer al Super Bowl

Williams se encuentra al 100 por ciento ahora con el equipo para enfrentar a los Seattle Seahawks.

En entrevista con Andrew Callahan del Boston Herald, Williams compartió palabras de profundo agradecimiento hacia quienes lo acompañaron durante el proceso: “Todos los doctores, enfermeras y el personal de Mass General son increíbles en lo que hacen. Los aprecio mucho”.

También agradeció a los fanáticos quienes por diversos medios le siguieron mandando mensajes de apoyo mientras estaba en la recuperación. Para ellos lanzó lo siguiente: “Ojalá podamos sacarles una sonrisa el domingo”.

Sin importar el resultado, Terrell Williams ya ganó en la vida, pero sin duda quiere dar un doble golpe.