¿Por qué Cruz Azul abandona el Estadio Azteca? Los problemas con la nueva administración

No hay torneo que Cruz Azul comience de manera tranquila. Tal y como pasó en el Clausura 2026, para el inicio de este Apertura 2026, La Máquina sigue en búsqueda de un estadio para jugar sus partidos de local.

Como se adelantó ayer en Excélsior, la directiva celeste y la nueva administración del Estadio Azteca habían tenido problemas por algunos temas de contrato, motivo por el cual en La Noria se estudiaba la posibilidad de cambiarse al Estadio Ciudad de los Deportes.

Jugadores de Cruz Azul durante el partido Cruz Azul vs Puebla MEXSPORT

Hoy ya es una realidad. Cruz Azul solicitó a la Liga MX el cambio de sede para el siguiente torneo y solamente falta el ‘ok’ de la liga para que el equipo regrese al, que por muchos años fue, el Estadio Azul.

Los motivos por los cuales Cruz Azul abandona el Estadio Azteca

Cruz Azul tenía contrato para jugar en el Estadio Azteca hasta 2031, por eso nadie se preocupó por buscar una nueva casa. Sin embargo, llegaron los problemas.

Fuentes revelaron a Excélsior cuáles eran los cambios en el contrato que la nueva administración pretendía hacer al ya establecido y firmado por Cruz Azul hace un par de años atrás.

Primero, se pretendía elevar el costo de renta. Cuando Cruz Azul firmó el contrato que lo vinculaba al Estadio Azteca hasta 2031, se acordó un precio de renta. Sin embargo, esta nueva administración decidió aumentar dicho costo, el cual llegaba a casi el doble del primer acuerdo.

Después vino el tema de patrocinadores. También querían aumentar los costos por la publicidad que se anuncie dentro del inmueble cuando Cruz Azul sea local.

Además, por conflicto de interés, no querían que el banco que patrocina al equipo (Bankaool) se anuncie en el Estadio Banorte.

Por último, aunque no menos importante, la nueva administración quería aumentar los costos del boletaje por cada partido que Cruz Azul fuera local.

Ante todas estas nuevas trabas que puso la administración del Estadio Azteca, y sabedores que las negociaciones no iban a prosperar tan rápido como se quería, Cruz Azul ha optado por cambiar de ‘casa’, al menos para este Apertura 2026.