¿Por qué Mbappé supera a Messi en la tabla de goleadores del Mundial si tienen los mismos goles?

Lionel Messi y Kylian Mbappé tienen la misma cantidad de goles en el Mundial 2026, ocho cada uno, pero si el certamen terminara hoy, el francés terminaría por arriba del argentino en la carrera por la Bota de Oro.

La diferencia no está en los goles, sino en lo que ocurre después de marcar.

Mbappé tomó la cima tras anotar en la victoria de Francia 2-0 sobre Marruecos en los cuartos de final. Ese tanto lo llevó a ocho goles en el torneo, misma cifra que Messi, pero el reglamento de FIFA establece una serie de criterios de desempate para definir al ganador.

El primero siempre será la cantidad de goles. Cuando dos jugadores terminan igualados, entra en acción el segundo criterio: las asistencias.

Ahí está la ventaja del delantero francés.

Las asistencias separan a Mbappé y Messi

Mbappé acumula tres asistencias durante el Mundial, una cifra que le permite colocarse por delante de Messi.

La más reciente llegó precisamente ante Marruecos, cuando participó en la jugada que terminó con el gol de Ousmane Dembélé para abrir el marcador en las semifinales.

Messi, por su parte, suma una asistencia oficial en la competencia. Fue el pase para el gol de Cristian Romero en los octavos de final.

El reglamento también considera las jugadas que terminan en autogol, pero no las registra como asistencias para efectos de la Bota de Oro. Por esa razón, el centro del argentino en el tercer gol ante Cabo Verde no aumenta su cuenta.

Kylian Mbappé celebrando con los brazos abiertos su octavo gol en el certamen. REUTERS

El último criterio es el tiempo jugado

Si dos futbolistas terminan empatados en goles y asistencias, FIFA tiene contemplado un tercer criterio de desempate son los minutos disputados.

En ese escenario, el jugador con menos tiempo sobre el campo recibe ventaja.

Actualmente, Mbappé acumula 564 minutos en el Mundial, mientras que Messi suma 465. Aunque el argentino tiene menos tiempo jugado, la diferencia en asistencias mantiene al francés arriba en la clasificación.

La pelea todavía no está definida.

Haaland y Kane siguen en la pelea

Además de Mbappé y Messi, otros delanteros mantienen posibilidades de quedarse con la Bota de Oro. Erling Haaland aparece con siete goles, mientras que Harry Kane marcha con seis.

Mbappé no sólo busca repetir la historia que comenzó en Rusia 2018, cuando ganó el Mundial con Francia. Ahora intenta conquistar un reconocimiento individual que lo colocaría junto a nombres históricos como Messi, Ronaldo Nazário, Miroslav Klose y otros grandes goleadores de la Copa del Mundo.