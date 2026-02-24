¿Por qué Christian Horner señala a Marko como culpable de su salida de Red Bull y no a Verstappen?

A casi medio año de su abrupta salida de Red Bull Racing, Christian Horner ha decidido abrir la "caja de Pandora" y la nueva temporada de la serie de Netflix, Drive to Survive, tiene declaraciones reveladoras donde el exjefe del equipo acusó directamente a quien influyó en su salida de la estructura de Milton Keynes.

El exdirectivo británico abordó por primera vez y con lujo de detalle las razones detrás del fin de su mandato de dos décadas al frente del equipo de Red Bull.

Horner, quien fue relevado de sus funciones en julio de 2025 tras liderar al equipo desde su fundación, confesó el impacto emocional que le supuso el despido. “Siento una verdadera sensación de pérdida y dolor. Todo fue bastante repentino. Realmente no tuve la oportunidad de decir un adiós como corresponde”, admitió el británico desde su rancho en Gran Bretaña. “Me han quitado algo que no fue mi elección, algo que era muy valioso para mí”.

Horner fue el hombre en quien Red Bull confió para convertir el equipo comprado Jaguar en la escudería que hoy es exitosa. Al inicio, el resto de la parrilla de la Fórmula 1 no los veía como rivales y consideraban que solo estaban ahí para poner la fiesta, pero en pocos años eso cambió con los cuatro campeonatos de Sebastian Vettel.

La muerte de Mateschitz y la lucha por el poder

La salida de Horner se dio en un contexto de alta tensión interna tras el fallecimiento del cofundador de la marca, Dietrich Mateschitz, en 2022. Según el exdirector, la ausencia del dueño original alteró el equilibrio de fuerzas en la organización.

“Creo que, en última instancia, las cosas cambiaron dentro del negocio, dentro del grupo. El fundador murió y después de la muerte de Dietrich creo que probablemente se consideró que quizá yo tenía demasiado control”, explicó Horner, sugiriendo que su autonomía se convirtió en una amenaza para la nueva cúpula directiva.

Exonera a Max Verstappen y señala a Mintzlaff y Marko

Horner descartó que Max Verstappen estuviera detrás del grupo de presión que gestó su salida. Si bien reconoció una relación difícil con Jos Verstappen, fue tajante al señalar a los verdaderos responsables de su salida: Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de proyectos corporativos, y el asesor Helmut Marko.

“Su padre (Jos) nunca ha sido mi mayor admirador. Ha sido muy franco conmigo, pero no creo que los Verstappen fueran responsables de ninguna manera. Creo que esta fue una decisión que tomó Oliver Mintzlaff, con Helmut”, reveló Horner.

Además, lanzó una dura crítica a la gestión de pilotos de desarrollo de Marko, asegurando que las presiones externas afectaron al equipo: "No fue mi elección. Siempre me presionaron para que aceptara pilotos de la academia, y Helmut Marko fue un gran impulsor de ello".

¿Cuándo se estrena la octava temporada de Drive to Survive?

La octava temporada se estrena este 27 de febrero y promete una gran cantidad de material tanto de Red Bull como también de la creación del equipo Cadillac con Sergio “Checo” Pérez.