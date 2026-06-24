¿Por qué las banderas de Irak y Arabia Saudita no tocan el suelo durante los himnos del Mundial 2026?

Antes de cada partido del Mundial 2026 existe un protocolo que parece idéntico cuando los jugadores se forman, suenan los himnos nacionales y las banderas de las selecciones aparecen como parte de la ceremonia. Pero hay dos casos en los que la organización hizo una modificación especial para respetar una tradición religiosa.

Pero hay una excepción que ha llamado la atención durante el torneo. Cuando juegan Arabia Saudita o Irak, sus banderas no son colocadas en el suelo como ocurre con el resto de las selecciones participantes. En su lugar, permanecen elevadas mientras se desarrolla la ceremonia previa al partido.

La razón está escrita en las propias banderas.

La bandera de Arabia Saudita incluye la Shahada, la declaración de fe islámica que dice: “No hay más dios que Alá; Mahoma es el Mensajero de Alá”. La bandera de Irak contiene la frase “Allahu akbar”, una expresión que significa “Dios es el más grande”.

Dentro de la tradición islámica, colocar estos textos religiosos en el suelo o en un lugar donde puedan ser pisados se considera una falta de respeto, por lo que la organización del Mundial adaptó el protocolo para evitar que las banderas tengan contacto con el campo.

La diferencia se observa cada vez que estas selecciones aparecen en acción. Mientras en otros partidos las banderas de ambos equipos son desplegadas sobre el césped antes de los himnos, cuando Arabia Saudita o Irak participan, tanto su bandera como la de su rival son cargadas por personal en el terreno de juego.

El martes por la noche la bandera de Colombia y Congo se colocaron sobre el césped. REUTERS

La FIFA explicó que el cambio forma parte de una adaptación de la ceremonia del Mundial 2026 y que se realizó en coordinación con los equipos participantes.

Como parte de las mejoras a la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA introdujo una nueva presentación centrada en los aficionados”, señaló un portavoz del organismo a Reuters

El ajuste responde a solicitudes específicas de las selecciones y busca mantener el ritual previo al partido sin alterar el significado cultural y religioso de los símbolos nacionales.

Para la realización de estas ceremonias, la FIFA trabajó en estrecha colaboración con los equipos participantes para atender las solicitudes razonables de presentación."

Así, una de las escenas más tradicionales de un Mundial, la de las banderas gigantes sobre la cancha mientras suenan los himnos, tiene una versión distinta cuando aparecen dos países cuyas insignias llevan mensajes considerados sagrados por millones de personas.