Inglaterra vuelve a jugar en México tras la pesadilla de 1986

En un partido tenso y lleno de complicaciones en la fase de Dieciseisavos del Mundial 2026, Inglaterra tuvo que remar contra la corriente ante la República Democrática del Congo.

Los africanos sorprendieron con un gol tempranero, obligando a los Tres Leones a mostrar carácter para igualar y luego remontar con la aparición decisiva de Harry Kane (2-1).

Inglaterra pasó un sustotote; enfrentará a México en Octavos del Mundial Reuters

Ahora, el desafío se eleva considerablemente. Inglaterra se medirá a México en octavos de final, en un cruce que promete alta tensión y un ambiente hostil.

El partido entre ambas selecciones será en el Estadio Ciudad de México, un recinto que le trae a Inglaterra malos recuerdos.

Inglaterra regresa a México tras la derrota ante la Argentina de Maradona

El Estadio Ciudad de México ha sido testigo de momentos históricos para Inglaterra, no siempre positivos.

La última vez que los ingleses jugaron allí en una instancia decisiva fue durante el Mundial de 1986, donde vivieron una de sus derrotas más dolorosas y recordadas.

En los cuartos de final, Argentina, liderada por un inspirado Diego Armando Maradona, eliminó a Inglaterra por 2-1.

El partido quedaría marcado para siempre por los dos goles del astro argentino: el polémico ‘Mano de Dios’, donde Maradona usó la mano para batir a Peter Shilton, y el extraordinario ‘Gol del Siglo’, en el que dribló a media selección inglesa desde su propio campo.

A pesar de ese golpe, Inglaterra también tuvo un buen momento previo en el mismo escenario durante ese torneo. En octavos de final, vencieron con autoridad a Paraguay por 3-0, con dos goles de Lineker y uno de Peter Beardsley.

Esa victoria les permitió avanzar, pero el destino los cruzó con Maradona y Argentina en la siguiente ronda.

Todas las veces que Inglaterra ha jugado en México

Inglaterra 3-0 Paraguay

Octavos de final, Mundial 1986

Argentina 2-1 Inglaterra

Cuartos de final, Mundial 1986

Harry Kane remató de cabeza para ahora sí vencer a Lionel Mpasi e igualar 1-1 el Inglaterra vs Congo en los 16avos del Mundial 2026 Reuters

México 2-1 Inglaterra

Amistoso, 1959, Ciudad de México

México 0-0 Inglaterra