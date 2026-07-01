Repudio total al odio digital: Jugadores de Países Bajos son víctimas de acoso tras su eliminación

La Federación Neerlandesa de Futbol (KNVB) denunció una ola de insultos racistas dirigida a tres futbolistas de su selección nacional, horas después de la eliminación de Países Bajos del Mundial 2026. La escuadra europea cayó ante Marruecos en una dramática tanda de penales por marcador de 3-2, luego de empatar 1-1 en el tiempo regular en el Estadio Monterrey el lunes 29 de junio.

Los jugadores que sufrieron el acoso digital fueron Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville, quienes fallaron sus respectivas ejecuciones desde los once pasos en el duelo de dieciseisavos de final.

Medidas drásticas en redes sociales y denuncia formal

Ante la gravedad del linchamiento y los comentarios discriminatorios en sus cuentas personales, Timber se vio obligado a desactivar las interacciones en sus publicaciones, mientras que Kluivert y Summerville restringieron sus perfiles para frenar el flujo de mensajes ofensivos enviados por los usuarios.

La KNVB calificó los ataques de indignantes y confirmó que presentará el expediente completo ante el Meld Online Discriminatie, el organismo de su país especializado en combatir la discriminación en entornos digitales. El equipo jurídico de dicha institución evaluará el contenido para iniciar un proceso formal ante el Ministerio Público, lo que podría derivar en investigaciones penales directas contra los agresores.

La agresión se detonó inmediatamente después de consumarse la eliminación de la Naranja Mecánica en territorio mexicano.

en territorio mexicano. El organismo rector del balompié neerlandés busca sentar un precedente legal e identificar la ubicación de las cuentas digitales que emitieron los insultos.

Este patrón de odio recuerda lo sucedido con Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka tras la final de la Eurocopa 2020 con el equipo inglés.

Justin Kluivert fue uno de los tres futbolistas neerlandeses que fallaron penales en la tanda de su enfrentamiento ante Marruecos. Reuters

De manera paralela a la crisis institucional provocada por los ataques cibernéticos, la catástrofe deportiva provocó severas consecuencias en la estructura técnica del representativo europeo de cara al cierre del torneo.

"El futbol une a millones de personas de distintos orígenes, mientras que la discriminación hace exactamente lo contrario", expresó la Federación Neerlandesa de Futbol a través de un comunicado.

En medio de estos acosos, el director técnico Ronald Koeman anunció su renuncia irrevocable al cargo de seleccionador nacional, al reconocer que quedar fuera en la ronda de dieciseisavos representó un rotundo fracaso respecto a las metas colectivas trazadas por la directiva. La cúpula de la federación ya inició las gestiones para buscar a su sucesor en el banquillo.