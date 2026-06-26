Afición de Guadalajara es criticada por no respetar el minuto de silencio

Guadalajara se despide del Mundial 2026 y los aficionados que se dieron cita en el inmueble no respetaron el minuto de silencio previo a que arrancara el partido entre España y Uruguay, correspondiente a la Fase de Grupos y en donde el conjunto sudamericano lucha por su clasificación.

El pasado miércoles 24 de junio, un terremoto de 7.1 grados azotó la costa de Venezuela, suspendió diversos eventos deportivos y –lamentablemente- cobró la vida de civiles. Como muestra de apoyo y respeto, FIFA instó a que se guardara un minuto de silencio en la previa de cada uno de los compromisos en este día.

Viviendo el último de sus partidos en el Mundial 2026, los aficionados comenzaron a generar diversos ruidos que rompieron el protocolo, siendo criticados y desatando la molestia de propios y extraños en redes sociales:

Que imbéciles los que se ponen a gritar en un minuto de silencio por las víctimas en Venezuela. Ni un minuto se pueden callar hermano?”.

Solo debían mostrar un mínimo de humanidad respetando un minuto de silencio y ni eso pudieron hacer”.

Este minuto de silencio no se compara en nada al minuto de silencio del partido entre Noruega y Francia”.

¿Qué se juegan Uruguay y España en el Mundial 2026?

Nada está dicho en el Grupo H del Mundial 2026 y, a pesar de que España cuenta con ventaja en la tabla de posiciones para adueñarse del primer sitio del sector, Uruguay podría arrebatárselos… mientras que Cabo Verde sueña con una clasificación histórica, por lo que en su duelo ante Arabia Saudita intentarán imponer condiciones para hacerse de uno de los dos sitios directos hacia los 16avos de Final.

Quien termine en la tercera posición del Grupo H podría tener que verse obligado a esperar hasta los resultados del sábado 27 de junio para conocer si acceden a la siguiente instancia de la máxima justa del futbol… o si su participación concluye tras los primeros partidos.

España y Uruguay definen su posición en el Grupo H del Mundial 2026. Reuters

BFG