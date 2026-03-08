Concachampions 2026: Días, horarios y dónde ver a los clubes de Liga MX en Octavos de Final

La emoción del futbol internacional regresa con su etapa definitiva. La Concacaf Champions Cup 2026 se reanudará esta semana con los esperados cruces de Octavos de Final, prometiendo series llenas de dramatismo y una rivalidad extrema entre las escuadras de la Liga MX y los representantes de la MLS. Tras completarse los vibrantes enfrentamientos de la ronda anterior, el comité organizador confirmó los días y las horas exactas para que los aficionados puedan seguir a detalle la competencia.

Bandera de la Concacaf Champions Cup. Mexsport

Uno de los emparejamientos que acapara todas las miradas es el choque entre el Philadelphia Union y el América. El poderoso conjunto estadunidense llegó a esta fase tras golear de manera contundente al Defence Force, por lo que ahora buscará dar la gran campanada en casa y eliminar al actual bicampeón mexicano.

LIGA MX CONTRA LA MLS: LOS DUELOS MÁS ESPERADOS

Además del compromiso americanista, el calendario ofrece otras batallas de altísimo calibre entre clubes de México y Estados Unidos. Los Tigres de la UANL avanzaron sin mayores complicaciones tras derrotar al Forge canadiense y ahora se medirán en una llave de pronóstico reservado frente al aguerrido FC Cincinnati. Por otro lado, la nueva franquicia del San Diego FC demostró su inmensa capacidad al dejar fuera a los Pumas de la UNAM en la ronda previa; su siguiente gran obstáculo será el peligroso cuadro de los Diablos Rojos del Toluca.

Trofeo de la Concacaf Champions Cup. Mexsport

Para redondear la participación azteca, la afición presenciará un auténtico duelo entre escuadras de la Liga MX que justamente se enfrentaron hace poco en el Clausura 2026. Los Rayados de Monterrey chocarán contra La Máquina de Cruz Azul, garantizando que al menos un representante nacional asegure su boleto directo para la codiciada etapa de los Cuartos de Final.

DÍAS, HORARIOS Y CANALES DE TRANSMISIÓN CONFIRMADOS

De acuerdo con la programación oficial que emitió la Concacaf, los encuentros se disputarán bajo el tradicional formato de eliminación a visita recíproca. A continuación, le presentamos la agenda detallada para que organice su semana:

Partidos de ida

Martes 10 de marzo

Philadelphia Unión vs América | Subaru Park | 17:00 horas

Monterrey vs Cruz Azul | Estadio BBVA| 19:00 horas

LAFC vs Alajuelense | BMO Stadium | 21:00 horas

Miércoles 11 de marzo

Nashville SC vs Inter Miami | GEODIS Park | 17:30 horas

LA Galaxy vs Mount Pleasant | Dignity Health Sports Park | 19:30 horas

San Diego FC vs Toluca | Snapdragon Stadium | 21:30 horas

Jueves 12 de marzo

FC Cincinnati vs Tigres | TQL Stadium | 18:00 horas

Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders | BC Place | 20:00 horas

Cruces de Octavos de Final de la Concachampions. Foto de X: @TheChampions

Partidos de vuelta

Martes 17 de marzo

Alajuelense vs LAFC | Estadio Alejandro Morera Soto | 19:00 horas

Cruz Azul vs Monterrey | Estadio Cuauhtémoc | 21:00 horas

Miércoles 18 de marzo

Inter Miami vs Nashville SC | Inter Miami Stadium | 17:00 horas

América vs Philadelphia Unión | Estadio Ciudad de los Deportes | 19:00 horas

Toluca vs San Diego FC | Estadio Nemesio Diez | 21:00 horas

Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps | ONE Spokane Stadium | 21:00 horas

Jueves 19 de marzo

Mount Pleasant vs LA Galaxy | National Stadium | 17:00 horas

Tigres vs FC Cincinnati | Estadio Universitario | 19:00 horas

(Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México)

Para todos los seguidores que desean seguir las acciones en vivo y en directo, las cadenas con derechos oficiales confirmaron sus transmisiones. En todo el territorio mexicano, los fanáticos sintonizarán los partidos a través de las pantallas de FOX, así como en la plataforma digital y de streaming FOX One. Las autoridades recomiendan revisar la programación local de su proveedor de cable para confirmar los canales exactos de cada compromiso.