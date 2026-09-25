“Es el mayor margen en toda mi carrera”; George Russell tras hacer la Pole Position del GP de Bakú

Seis Grandes Premios tuvieron que pasar para que George Russell volviera a conquistar una pole position en la Fórmula 1; la última había llegado en Austria. Sin embargo, en Bakú, el británico recordó por qué es considerado uno de los pilotos más completos y precisos de la parrilla.

Desde la Q1 dejó claro que tenía el ritmo para pelear por el primer lugar, al marcar tiempos competitivos envió un mensaje contundente a sus rivales. Ya en la sesión definitiva, Russell ofreció una auténtica cátedra de conducción: precisión al límite, confianza en cada frenada y la capacidad de extraer el máximo rendimiento en los tres sectores del exigente circuito callejero de Azerbaiyán. Lo que le bastó para sacarle ocho décimas de segundo a su perseguidor más cercano, Charles Leclerc.

Se siente muy bien definitivamente, probablemente es el mayor margen en toda mi carrera, incluyendo Fórmula 3 y Fórmula 2, en una pista como esta, cuando puedes hacer todo bien se siente increíble”, aseveró George Russell.

A diferencia de Red Bull, Ferrari y McLaren, que llegaron a Azerbaiyán con actualizaciones aerodinámicas específicas para afrontar las exigencias del circuito, Mercedes optó por una estrategia diferente. El equipo alemán no introdujo un paquete de mejoras para el GP de Azerbaiyán; en su lugar, se enfocó en optimizar la puesta a punto del W17.

La apuesta dio resultados, ya que Mercedes logró encontrar un balance preciso entre la tracción necesaria para las curvas lentas del trazado y un nivel de carga aerodinámica suficiente para mantener la estabilidad del monoplaza. Todo ello sin comprometer la velocidad punta, un factor fundamental en el tercer sector de Bakú, marcado por una de las rectas más largas del calendario.

Me siento muy bien, es un gran lugar para ir por la victoria, pero bueno obviamente en Bakú todo puede pasar… Pase lo que pase creo que estoy confiado en ir por la victoria”, señalo.

Russell no dió margen para una sorpresa

La diferencia comenzó a escribirse desde el primer sector, donde Russell logró sacarle casi dos décimas al monegasco. En el segundo tramo, el británico amplió aún más su ventaja, pero fue en el último sector donde terminó de sentenciar la vuelta. La succión de Isack Hadjar le permitió ganar velocidad punta en la larga recta de Bakú y, con ello, Russell consiguió las décimas necesarias para dejar sin opciones al piloto de Ferrari en la lucha por la Pole. Aunque también resaltó el ritmo mostrado por Max Verstappen en la Q1 y Q2.

Me sentía bien, Max había estado muy rápido… Pude hacer la vuelta perfecta al final, pude tener una buena diferencia con Hadjar al tomarle la succión y ganar alguna décima más en el final”.

George Russell fue imparable en los tres sectores

El piloto de Mercedes dominó cada sector de su última vuelta para construir una ventaja de ocho décimas sobre Charles Leclerc y quedarse con la Pole Position de Bakú. Donde este fue el reparto de su registro: