Romina Hinojosa escala posiciones en el Tour de Francia Femenil tras escapada en la etapa 7

La mexicana Romina Hinojosa volvió a aparecer en el escenario internacional durante el Tour de Francia Femenil 2026, donde protagonizó una escapada en la séptima etapa rumbo al mítico Mont Ventoux, una de las subidas más exigentes del ciclismo mundial.

Aunque terminó en el puesto 85 de la jornada, la ciclista mexicana logró integrarse a un movimiento de fuga a 50 kilómetros de la meta y continúa sumando experiencia en la máxima competencia del ciclismo femenino.

Kasia Niewiadoma conquista el Mont Ventoux y toma el liderato

La polaca Kasia Niewiadoma se llevó la victoria de la séptima etapa tras protagonizar un espectacular ascenso final de casi 10 kilómetros en el Mont Ventoux.

La campeona del Tour de Francia Femenil 2024 cruzó la meta en solitario con una ventaja de 1 minuto y 16 segundos sobre la neerlandesa Demi Vollering, mientras que la italiana Elisa Longo Borghini completó el podio a 1:46.

Con este resultado, Niewiadoma arrebató el maillot amarillo a la suiza Marlen Reusser, quien sufrió en los últimos metros y terminó en la cuarta posición de la etapa.

Romina Hinojosa se mantiene en el Tour de Francia Femenil

La representante mexicana finalizó la etapa 7 en el lugar 85 y ocupa actualmente la posición 127 de la clasificación general, a más de dos horas de la líder.

Su participación representa un nuevo paso en su crecimiento dentro del ciclismo internacional, al competir junto a las mejores especialistas del mundo en una de las pruebas más importantes del calendario.

Así marcha la clasificación general del Tour de Francia Femenil

Kasia Niewiadoma (POL/CSR) – 24:07:34 Demi Vollering (NED/FDJ-SUEZ) – a 15 segundos Marlen Reusser (SUI/MOV) – a 39 segundos Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) – a 2:59 Antonia Niedermaier (GER/CSR) – a 3:21

¿Cuándo vuelve a correr Romina Hinojosa?

La mexicana regresará a la acción este sábado 8 de agosto en la Etapa 8 del Tour de Francia Femenil 2026, una jornada de 171.9 kilómetros con salida programada a las 6:00 horas.

La competencia se acerca a su cierre en Niza, donde se definirá a la campeona de una edición marcada por la batalla entre las mejores escaladoras del mundo.