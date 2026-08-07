El futuro de Jenni Hermoso en la Liga MX sigue en duda

El futuro de Jenni Hermoso en la Liga MX Femenil parece alejarse de México. La delantera española estaría cerca de poner fin a su ciclo en el futbol nacional, desatando las alarmas entre la afición de Tigres Femenil.

Dicha incertidumbre sobre dónde será el futuro de la jugadora incrementaron después de las declaraciones del director técnico de las amazonas, Pedro Martínez Losa, al decir que lo que ocurra no es algo que le corresponda y que pronto se comunicará lo que sea debido.

Es una jugadora que ha sido un estandarte de trabajo, de profesionalidad para todos nosotros [...] las circunstancias que dicten lo que vaya a ocurrir a partir de mañana no me corresponden a mi, yo entreno al equipo”, declaró Losa.

Ausencia de Jenni en el esquema auriazul

Las especulaciones crecen debido a la inactividad de la atacante de 36 años, quien no ha sumado minutos en los compromisos más recientes del club. Hermoso no figuró en la convocatoria para el “Campeón de Campeonas” disputado el 26 de julio ante América, ni en el debut del torneo durante la Jornada 1 frente al Puebla.

Tigres Femenil enfrentará a León el próximo 10 de agosto, duelo en el que la afición estará atenta a las listas oficiales para confirmar si Hermoso reaparece para disputar el partido con sus compañeras.

Trayectoria de Jenni Hermoso

Jenni Hermoso acumula más de cuatro años en la Liga MX Femenil, donde previamente formó parte del club Pachuca Femenil antes de dar el salto a Tigres.

En su trayectoria internacional destacan pasos por gigantes de Europa como el FC Barcelona, Atlético de Madrid y el París Saint-Germain.

Durante su estancia con las 'Amazonas', la española levantó los títulos del Campeón de Campeonas 2024 y la Liga MX Femenil (Apertura 2025).

A nivel selección, formó parte de la Selección Española que ganó la Copa del Mundo 2023; y en el plano individual, fue galardonada con el Premio Sócrates 2024 por su labor en favor de la igualdad de género y el Balón de Plata en la justa mundialista de 2023.