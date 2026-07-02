Pogacar sorprende y ve a Isaac del Toro como ganador del Tour de Francia

Tadej Pogacar llevaba varios minutos respondiendo preguntas sobre otro Tour de Francia, otro duelo con Jonas Vingegaard y otro intento por vestir de amarillo en París cuando cambió el rumbo de la conferencia. Miró a Isaac del Toro, sonrió y lo colocó entre los corredores capaces de ganar la carrera. Antes de levantarse de la mesa dejó un deseo que tendrá para esta edición de la competencia ciclista más importante del mundo.

Espero que Isaac gane el Tour de Francia".

Las palabras vienen del corredor que ha marcado la última era del ciclismo de ruta.

Pogacar, esloveno de 27 años, ha ganado el Tour de Francia en cuatro ocasiones y ha convertido su estilo agresivo en una referencia contemporánea del pelotón. No espera la carrera. La rompe. En 2024 y 2025 consolidó su dominio en grandes vueltas con una mezcla de resistencia en montaña y capacidad de ataque a larga distancia que obligó a sus rivales a replantear estrategias completas. Su nombre aparece de forma constante junto al de Jonas Vingegaard como el eje de la rivalidad más determinante del ciclismo actual.

Isaac del Toro correrá por primera ocasión el Tour de Francia. AFP

En Barcelona, sin embargo, el foco cambió de dirección. El Tour de Francia 2026 arranca este sábado con una contrarreloj por equipos en Barcelona y tres etapas iniciales en territorio español antes de cruzar a Francia rumbo a los Pirineos. El recorrido exige equilibrio desde el inicio y equipos sólidos en las primeras jornadas, un terreno donde la jerarquía interna dentro de cada escuadra suele ser tan importante como la forma física.

Ahí aparece el Torito. El ciclista mexicano debutará en el Tour de Francia como parte del UAE Team Emirates-XRG, estructura construida alrededor de Pogacar pero que ha empezado a proyectar a Del Toro como una de sus piezas más versátiles en montaña y media distancia. Su presencia en la lista es competitiva.

Del Toro será el tercer mexicano en la historia en disputar el Tour. Antes lo hicieron Raúl Alcalá, pionero del ciclismo mexicano en Europa con nueve participaciones entre 1986 y 1994, dos victorias de etapa y un octavo lugar en la general como mejor resultado histórico, y Miguel Arroyo, conocido como “El Halcón de Huamantla”, quien compitió en tres ediciones durante la década de los noventa.

Después de ellos, México desapareció del mapa del Tour durante décadas hasta que la figura del Torito emergió en 2025

El salto de Del Toro llega por aceleración de resultados. Su evolución reciente lo colocó en el radar de las grandes vueltas mucho antes de lo previsto, con actuaciones consistentes en carreras de una semana y una capacidad de adaptación que lo convirtió en corredor de confianza dentro del UAE. Detuvo al mundo cuando estuvo a punto de ganar el Giro a los 21 años.

Por eso su rol en el Tour está definido desde la lógica del equipo. Apoyo directo a Pogacar en montaña, control de etapas clave y lectura de carrera en escenarios donde la estrategia colectiva define diferencias mínimas.

Sin embargo, el propio Pogacar abrió una lectura distinta.

En la misma conferencia en la que reafirmó que se siente listo para buscar un nuevo título tras una temporada de preparación enfocada en grandes objetivos, el esloveno dejó claro que no reduce la pelea por la general a un solo nombre.

Jonas Vingegaard sigue siendo el principal rival, el único corredor que ha logrado neutralizarlo en una gran vuelta reciente. Pero Pogacar añadió que el grupo de candidatos es más amplio y, al mirar a su lado, incluyó a Del Toro en esa conversación.

No creo que él (Vingegaard) sea el único que pueda acercarse; hay varios chicos aquí que pueden aspirar a la victoria, incluido este chico que está a mi lado (Del Toro)", dijo Pogačar en la presentación del equipo.

¿Tiene posibilidades de Isaac del Toro de ganar?

El mexicano aparece ya en mercados de apuestas como cuarto favorito al título, por detrás de Pogacar, Vingegaard y el francés Paul Seixas, una señal del impacto que ha tenido su progresión en el último año dentro del pelotón internacional.

El Tour de Francia no ha comenzado y Del Toro ya dejó de ser únicamente una promesa. Para algunos es una pieza de equipo. Para otros, una incógnita. Para el hombre que domina el ciclismo actual, es algo más incómodo de clasificar. Un corredor capaz de ganar.