Isaac del Toro hará historia en el Tour de Francia; UAE confirma al mexicano junto a Tadej Pogacar

El nombre de Isaac del Toro ya forma parte de la historia del ciclismo mexicano. Este lunes, UAE Team Emirates-XRG confirmó al bajacaliforniano dentro de la alineación que disputará el Tour de Francia 2026, la prueba más prestigiosa del calendario internacional y el escenario donde nacen las mayores leyendas de este deporte.

Para Del Toro será mucho más que un debut. A sus 22 años, el ciclista de Ensenada tendrá la oportunidad de medirse por primera vez en las carreteras del Tour, después de una temporada en la que el equipo decidió modificar su calendario con el objetivo de prepararlo para la carrera más importante del mundo.

Aunque muchos esperaban verlo competir en el Giro de Italia, la escuadra emiratí optó por reservarlo. La decisión fue estratégica. El objetivo era que llegara fresco al Tour de Francia y comenzara a adquirir experiencia en una competencia de tres semanas al más alto nivel, sin la presión de pelear por la clasificación general.

La apuesta llega después de que Del Toro confirmara su enorme progresión con la conquista del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, resultado que terminó por convencer a los directores deportivos de incluirlo en una de las plantillas más poderosas del pelotón internacional.

No será un Tour cualquiera. Del Toro compartirá equipo con el gran favorito al título, el esloveno Tadej Pogacar, vigente campeón y ganador de las ediciones de 2020, 2021, 2024 y 2025. El líder del UAE buscará levantar su quinto maillot amarillo, una cifra que lo colocaría junto a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain como los máximos ganadores en la historia de la competencia.

El Tour de Francia siempre es el mayor reto de la temporada y también la carrera que más nos motiva. Nos hemos preparado muy bien como equipo y ahora estamos deseando empezar en Barcelona", declaró Pogacar tras anunciarse oficialmente la alineación.

El mexicano integrará una formación de auténtico lujo compuesta por Adam Yates, Brandon McNulty, Tim Wellens, Nils Politt, Florian Vermeersch y Felix Grossschartner, un bloque diseñado para controlar la carrera tanto en la montaña como en el llano y proteger a Pogacar durante las tres semanas de competencia.

¿Cuál será el rol de Isaac del Toro?

Dentro del equipo, Del Toro tendrá un papel de enorme responsabilidad. Su capacidad como escalador lo perfila para convertirse en uno de los últimos hombres que acompañen al campeón esloveno en los puertos más exigentes, un rol reservado únicamente para los corredores de mayor fortaleza física.

Lejos de verlo como una presión, el mexicano ha dejado claro que su prioridad será trabajar para Pogacar y aprender todo lo posible en su primera experiencia en la Grande Boucle, una carrera que representa el máximo examen para cualquier ciclista profesional.

Su presencia también representa un momento histórico para el deporte nacional. Del Toro se convertirá en apenas el tercer mexicano en tomar la salida del Tour de Francia y el primero en hacerlo desde Miguel Arroyo, quien participó por última vez en 1997. Casi tres décadas después, México volverá a tener representación en la competencia más importante del ciclismo.

El Tour de Francia 2026 comenzará el próximo sábado en Barcelona con una contrarreloj por equipos, dando inicio a tres semanas de recorrido por las carreteras francesas. Para Isaac del Toro será el comienzo de un capítulo que puede marcar el rumbo de su carrera y confirmar que el ciclismo mexicano vuelve a tener un representante capaz de competir entre la élite mundial.

Aunque su misión principal será respaldar a Pogacar en la búsqueda de un quinto título histórico, el simple hecho de formar parte del poderoso UAE Team Emirates-XRG ya confirma el lugar que Del Toro se ha ganado entre los jóvenes talentos más prometedores del ciclismo internacional.