'Chicote' Calderón será nuevo futbolista de Pumas

Pumas no deja de sorprender de cara al Apertura 2026 de la Liga MX y, luego de hacer oficial la llegada de Sebastián Córdova, el conjunto del Pedregal estaría por anunciar a Cristian Chicote Calderón como nuevo futbolista auriazul, procedente del América.

Con pasado en Atlas, Necaxa, Chivas y América (escudos que ha besado tras anotar un gol), Chicote Calderón no encontró cabida en la escuadra de Guillermo Almada y pactó su salida del América para mantenerse en CDMX… pero con Pumas.

Dando la primicia, César Luis Merlo informó que el lateral izquierdo de 29 años será nuevo futbolista de Pumas de cara a un semestre en donde los dirigidos por Esteban Solari intentarán levantar el título en la Liga MX y la Leagues Cup 2026, además de preparar su participación en la Concachampions 2027 que arrancará en el mes de febrero.

El acuerdo entre las partes es total y únicamente se encuentra a la espera de la firma formal del contrato para que la directiva auriazul proceda con el anuncio oficial en sus plataformas de comunicación”, fue parte de lo mencionado por el periodista mediante sus propias redes sociales.

¿Contra quién competirá ’Chicote’ Calderón en Pumas?

La llegada del mexicano a la pradera de la izquierda supone competencia directa para Álvaro Angulo, quien durante la etapa de Efraín Juárez se apoderó de dicho costado y se convirtió en una pieza inamovible para el estratega que abandonó la institución del Pedregal una vez finalizada su participación en el Clausura 2026.

Además, Cristian Chicote Calderón no desconoce lo que es jugar como defensor central cuando el equipo se dispone a utilizar tres zagueros, posición en la que innovó con André Jardine, mostrando buen juego aéreo y una faceta nunca antes vista en su etapa con Necaxa, Atlas o Chivas.

Los siguientes días serán clave para que Pumas concrete y oficialice la llegada del defensor a su escuadra, ya que el domingo 12 de julio disputarán un amistoso frente al América de Cali en el Estadio Olímpico Universitario y una semana más tarde harán su debut en Liga MX ante Pachuca en la misma capital del país.

BFG