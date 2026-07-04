Antonelli gana la sprint en Silverstone sobre Hamilton, Checo Pérez penalizado 

Lewis Hamilton mantuvo por ocho vueltas a su Ferrari en la primera posición, pero después de ello fue cuestión de que el Mercedes de Andrea Kimi Antonelli apretara el acelerador para tomar la cima de la competencia y encaminarse a la victoria sprint en el Gran Premio de la Gran Bretaña.

Para Sergio Pérez y Cadillac la carrera fue una recolección de kilómetros luego de que una sanción los relegó hasta la posición 22, por detrás del Aston Martin de Lance Stroll.

Hamilton cerró perfectamente la puerta al líder del campeonato en la arrancada e intentó mantener la ventaja. Lando Norris robó por unos segundos la posición de Antonelli, pero solo fue cuestión de una vuelta para que el Mercedes entrara en ritmo y, primero, rescatara la segunda posición para después comenzar el ataque sobre el siete veces campeón del mundo hasta ascender a lo más alto.

Antonelli no solo se llevó la victoria sino que además hizo la vuelta más rápida de la carrera para controlar la segunda mitad en la que logró una distancia considerable sobre Leclerc.

Norris se llevó la última posición del top 3 de la sprint, esto a pesar de los ataques de George Russell, Mercedes, quien intentó cerrar la brecha en la parte final colocándose a nueve décimas de segundo.

Charles Leclerc, quien se cayó en el arranque de la carrera, recuperó hasta la quinta posición tras adelantar en su última maniobra a Max Verstappen. El de Red Bull padeció en la gestión de la energía de su unidad de potencia híbrida y apenas mantuvo la sexta posición por delante de Liam Lawson e Isack Hadjar, los últimos pilotos en sumar puntos en las posiciones 7 y 8.

El mexicano luce una decoración patriótica durante este fin de semana Cadillac Formula 1 Team

¿Qué sucedió con Checo Pérez en la carrera sprint de Silverstone?

El piloto mexicano Sergio Pérez arrancó desde la posición 19, por delante del pelotón de los Aston Martin. En la partida el integrante de Cadillac sufrió de un contacto con el español Fernando Alonso, un impacto que dañó el alerón delantero y obligó a Checo a ir a la zona de los pits para el cambio del alerón delantero.

Luego del contacto los comisarios sancionaron al mexicano con 10 segundos de penalización finalizando en el puesto 22.