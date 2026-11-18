La preparadora física española Silvia Tuyà Viñas se ha convertido en la primera mujer en la historia en formar parte del cuerpo técnico del primer equipo varonil del Manchester United. Su llegada a Old Trafford se produce como pieza clave en el grupo de trabajo encabezado por el entrenador argentino Mauricio Pochettino, quien continúa apostando por su equipo de máxima confianza para liderar el proyecto deportivo de los Red Devils.

La incorporación de la especialista en fuerza y acondicionamiento físico marca un precedente institucional para el club inglés. A lo largo de sus más de cien años de historia, la entidad de Manchester nunca había contado con una mujer integrando de manera oficial el staff técnico directo de su plantilla absoluta masculina.

El respaldo de Pochettino tras su paso por Estados Unidos

El vínculo profesional entre Mauricio Pochettino y Silvia Tuyà se consolidó previamente en el futbol internacional. En octubre de 2024, el estratega argentino la integró a su cuerpo técnico en la Selección Nacional de Estados Unidos (USMNT), movimiento con el que Tuyà ya había hecho historia al convertirse en la primera mujer en el banquillo del combinado absoluto varonil estadounidense.

Durante su etapa con el conjunto de las Barras y las Estrellas, la científica del deporte desempeñó un papel fundamental en la planificación física, el control de cargas y la optimización del rendimiento de los futbolistas, incluyendo el proceso rumbo a la Copa del Mundo. El éxito y la sintonía metodológica alcanzados en territorio norteamericano llevaron a Pochettino a incluirla nuevamente en su estructura de trabajo al asumir las riendas del Manchester United.

Mauricio Pochettino contaba con contrato hasta 2030 en la Selección de Estados Unidos. Reuters

Trayectoria académica y experiencia en la élite

Originaria de España, Silvia Tuyà cuenta con una sólida formación respaldada por un doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por el INEFC Barcelona, además de especializaciones en alto rendimiento deportivo. Antes de dar el salto al futbol internacional de selecciones y a la Premier League, desarrolló su carrera en clubes españoles como el Levante Badalona de la Liga F, así como en otras disciplinas de alta exigencia física como el rugby, el baloncesto y el triatlón.

Con su arribo a Carrington, el centro de entrenamiento del Manchester United, Tuyà se suma de lleno a la dinámica diaria del primer equipo para supervisar la preparación atlética del plantel en las competencias domésticas e internacionales de la temporada.