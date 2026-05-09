“Para mí no sirve”: El Piojo cuestiona concentración de Javier Aguirre

Miguel Herrera volvió a encender la polémica durante su gira por diversos medios de comunicación y ahora lanzó una crítica directa contra la concentración que realiza la Selección Mexicana bajo el mando de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026. El nuevo entrenador del Atlante dejó claro que no comparte la idea de reunir jugadores del Tri mientras se disputa la Liguilla del Clausura 2026.

El ‘Piojo’ fue cuestionado durante una participación en FOX sobre si realmente sirve este tipo de concentración y su respuesta fue contundente.

“Tendrías que preguntárselo a Javier (Aguirre)”, respondió inicialmente Herrera ante la pregunta de Daniel Brailovsky, antes de profundizar en su postura.

Yo como técnico y en mi idea, para mí no sirve, yo preferiría que jugarán en Liguilla y como yo lo hice conforme vayan siendo eliminados”, señaló el estratega mexicano, recordando además cómo manejó el proceso rumbo al Mundial de Brasil 2014.

Herrera explicó que durante aquella etapa tuvo que adaptarse al calendario del futbol mexicano y esperar a que los jugadores fueran quedando fuera de la Fiesta Grande para incorporarlos poco a poco al combinado nacional.

Yo en la primera concentración que tengo con Selección ya para ir al Mundial, seis jugadores tenía eliminados de la Liguilla… y le decía a Santiago y Diego ¿qué vamos hacer con seis futbolistas?”, recordó el entrenador azulgrana.

Las declaraciones del ahora técnico del Atlante llegan en medio de la controversia que se ha generado por las ausencias de varios futbolistas convocados por el Tri en plena disputa de los Cuartos de Final del Clausura 2026. Equipos como Chivas han sido de los más afectados al perder hasta cinco elementos durante esta etapa decisiva del torneo.

Además de cuestionar el funcionamiento deportivo de la concentración, el ‘Piojo’ también consideró que existe una afectación directa para los clubes, al señalar que los equipos son quienes realmente tienen el control contractual de los jugadores.

Acá los dueños de los jugadores son los clubes, no es la selección. Y entonces ellos, si dice el dueño de su club, ven para acá, usted te paga, tiene el contrato”, afirmó Herrera.

El estratega incluso consideró excesivo que se intentara castigar a futbolistas por no reportar con la Selección Mexicana, asegurando que la situación terminó creciendo más de lo necesario.

Castigar por no participar en una concentración de la selección, no hay manera. Pero sí creo que al final de cuentas, me parece que se elevó más esta situación a lo que debe de ser. Sí hubo errores, todos nos dimos cuenta que hubo errores el día de ayer”, sentenció.

Las palabras de Miguel Herrera vuelven a colocar sobre la mesa el debate sobre la relación entre la Liga MX y la Selección Mexicana, especialmente en un calendario cada vez más apretado rumbo a la Copa del Mundo de 2026, donde el Tri será uno de los países anfitriones.