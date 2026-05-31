Alerta para FIFA: Encuesta revela desinterés por el Mundial en Estados Unidos

A menos de 15 días de iniciar el Mundial 2026, una encuesta realizada por la firma YouGov a un grupo de personas reveló que hay poco interés por seguir la Copa del Mundo de la FIFA en Estados Unidos, esto a pesar de que son el país con más encuentros.

Si bien el torneo se realiza en conjunto con México y Canadá, estos dos países solo contarán con 26 juegos totales, mientras que Estados Unidos tendrá 78 de los 104 encuentros incluida la final en Nueva Jersey.

La encuesta de YouGov revela que la mayoría de los estadounidenses cuestionados, aproximadamente un 59 por ciento de la muestra, no planea sintonizar ningún encuentro del certamen. En contraste, el porcentaje de la población que sí consumirá los partidos se divide en distintos niveles de lealtad: un 16% afirma que observará los juegos cuando le sea posible, un 11% se enfocará en seguir exclusivamente compromisos específicos y solo un 5% contempla ver la actividad del torneo de forma diaria.

El informe demuestra que, el verdadero interés, está en las generaciones menores de 45 años.

Asimismo, entre el nicho de personas declaradas como "muy interesadas", el 36% asegura que consumirá la competencia diariamente, mientras que el 49% lo hará cuando tenga disponibilidad. El hogar es el lugar predilecto para hacerlo con un 66 por ciento sobre un 13 por ciento de los bares y solo un cuatro por ciento pensando en asistir a un Fan Fest.

El Estadio de Atlanta que recibirá el Mundial 2026 FIFA World Cup 2026

¿Cuánto dinero invertirían por un boleto del Mundial 2026?

Uno de los puntos más criticados del Mundial 2026 ha sido el costo de los boletos convirtiéndose en el más costoso de la historia para los aficionados, con niveles nunca antes visto.

El presupuesto que los ciudadanos de Estados Unidos encuestados están dispuestos a destinar para adquirir entradas varía sustancialmente según el equipo que se encuentre en la cancha.

Para un partido donde juegue Estados Unidos, el 14% de la población general pagaría menos de 100 dólares, el 7% aportaría entre 100 y 299 dólares, un 4% desembolsaría de 300 a 599 dólares, y únicamente el 2% gastaría 600 dólares o más. Las cifras parecen ir acorde con la dificultad que se ha encontrado la FIFA para vender todas las entradas del partido de debut del país de las barras y las estrellas ante Paraguay en Los Ángeles.

Cuando el partido no involucra a la selección de Estados Unidos, los montos disminuyen; un 13% gastaría menos de 100 dólares y solo un 2% aportaría 600 dólares o más.